Vláda nakoupí do zásob ochranné pomůcky za 3,7 miliardy Kč

Praha - Vláda prostřednictvím Správy státních hmotných rezerv (SSHR) nakoupí do strategických zásob státu pro další možnou krizi miliony ochranných a zdravotnických pomůcek za 3,7 miliardy korun. Nákup rozdělí na dvě fáze. V první fázi správa nakoupí polovinu požadovaného množství v hodnotě až 1,85 miliardy korun. Pro druhou část vznikne takzvaný rezervační systém, přes který bude možné u vybraných dodavatelů rezervovat materiál a předfinální produkt. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

Pro financování nákupu osobních ochranných a zdravotnických prostředků mají být využity nespotřebované peníze jednotlivých resortů, které byly účelově určeny na výdaje spojené s pandemií covid-19. Z vládní rozpočtové rezervy tyto peníze dostaly ministerstva vnitra a zdravotnictví. "Ne všechny zdroje byly vyčerpány, takže buď se převedou, a nebo se výrobky, které se pořídily, převedou do státních hmotných rezerv," řekl Havlíček.

"Podle schváleného usnesení vlády nám mají jednotlivá ministerstva poslat své požadavky na ochranné pomůcky do 8. června. Poté okamžitě vypíšeme tendry v otevřeném řízení podle zákona o veřejných zakázkách," napsal ČTK předseda SSHR Pavel Švagr. Pořizovat se budou ochranné pomůcky v 13 kategoriích. Má jít o respirátory typu FFP2 a FFP3, filtry do respirátorů FFP3, roušky, ochranné brýle, obleky, štíty, návleky na obuv, rukavice, čepice, výtěrové sety bez média, rychlotesty a suroviny pro výrobu dezinfekce. Zásoby by ministerstvům, jejich podřízeným a organizačním složkám a také krajům měly vydržet na dva měsíce.

"Potřeba v prvním měsíci, která je ve výši 1,8 miliardy korun, bude v hotových výrobcích. Druhá část bude na základě takzvaného rezervačního systému, na základě kterého se u vybraných dodavatelů, předpokládáme českých, bude rezervovat materiál a předfinální produkt, který bude u nich na skladě," řekl Havlíček.

Výhodou druhé fáze podle něj je, že výrobky nebudou expirovat na skladě státních rezerv, ale budou trvale drženy ve skladech jednotlivých firem, vzešlých z tendru. SSHR materiál zaplatí a firmy jej budou mít v pohotovostní zásobě. Pokud by vyvstala potřeba, budou na základě smluv povinny okamžitě výrobky zhotovit a zásobovat státní rezervy.

Jen ministerstvo zdravotnictví podle podkladů požaduje na zmiňované pokrytí dvou měsíců osm milionů respirátorů FFP2 a dva miliony respirátorů FFP3. Celkem požadují úřady přes 15 milionů respirátorů FFP2 a přes 2,2 milionu respirátorů FFP3. Před současnou pandemií bylo v nouzových zásobách podle informací ČTK 10.000 respirátorů FFP3, 10.000 ochranných obleků, brýlí a rukavic a desítky izolačních bioboxů.

SSHR se současně dnešním rozhodnutím vlády stala centrálním místem nákupů ochranných prostředků pro potřeby organizačních složek státu pro období mimo krizový stav.

SSHR schraňuje komodity pro případ krizových stavů, jako jsou například záplavy, válečné konflikty či zastavení dodávek klíčových surovin. Ve vlastních či pronajímaných skladech drží zásoby například ropy, leteckého petroleje, potravin a léků. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) dříve uvedl, že správa má jako jediná po skončení stavu nouze ze zákona oprávnění vytvářet pohotovostní zásoby.

Česká republika trpěla nedostatkem roušek i dalších ochranných pomůcek od počátku koronavirové krize, postupně se situace zlepšila. Ministerstvo vnitra mělo od 20. března zajištěn letecký most z Číny s dodávkami zakoupených roušek, respirátorů a dalšího materiálu. Letadla koupené pomůcky přivážela několikrát týdně, poslední přistálo na pražském letišti 3. května ráno. Celkem bylo v letadlech přepraveno přes 2000 tun materiálu.