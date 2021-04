Vláda nahradila omezení obchodu zrušené soudem, epidemie dál brzdí

Praha - Provoz obchodů a služeb zůstane zatím kvůli epidemii koronaviru omezený, vláda dnes schválila novou verzi opatření, které ve čtvrtek zrušil Nejvyšší správní soud (NSS). Zmírnila jen pravidla pro demonstrace. Ke stu případům nákazy na 100.000 obyvatel za týden, což je zásadní hranice pro další rušení restrikcí, by se Česko mělo dobrat podle modelů Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) na začátku května. Čtvrteční počet případů koronaviru byl nejnižší za pracovní den od 29. září, registrace k očkování se dnes otevřela i pro lidi nad 60 let.

Vláda náhradní opatření schválila dopoledne během patnáctiminutového on-line zasedání, účinné bude od pondělí. Po výtkách soudu neobsahuje například omezení maximálního počtu účastníků demonstrací na 100, musejí se ale rozdělit na dvacetičlenné skupiny ve dvoumetrových rozestupech. Nové opatření také už neobsahuje pravidla zakazující hromadný zpěv či vyžadující sezení při bohoslužbách, stejně jako v jiných vnitřních prostorech staveb ale účastníci musejí dodržovat alespoň dvoumetrové rozestupy.

"Myslím, že odteď za 14 dní by to mohlo nastat, pokud se neprojeví nějaký negativní efekt rozvolňování, které teď probíhá," řekl dnes ředitel ÚZIS Ladislav Dušek k očekávanému dosažení sta případů nákazy na 100.000 obyvatel za týden. K této úrovni vláda navázala například otevření dalších obchodů a služeb či návrat dalších dětí do škol. Přetrvávající omezení maloobchodního prodeje a poskytování služeb není v rozporu s aktuálním rozhodnutím Nejvyššího správního soudu, uvedl dnes ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Advokát Zdeněk Koudelka je ale připraven se na NSS obrátit znovu.

Při obnovování provozu například kadeřnictví nebo pedikúry očekávaném od 3. května by mohly být uznávané všechny typy testů, řekl dnes ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO). Pro vstup bude platit profesionálně odebraný PCR test na koronavirus sedm dnů, odborně provedený antigenní test tři dny a jednorázově i amatérsky provedený antigenní test.

Na přísnější podmínky testování žáků oproti zaměstnancům dnes poukázala zástupkyně ombudsmana Monika Šimůnková. Na ministra zdravotnictví se obrátila kvůli tomu, že zatímco žáci se musí testovat dvakrát týdně, u zaměstnanců stačí testování jednou za týden. Žáci navíc musí být testováni v budově školy, zatímco zaměstnanci se mohou testovat doma. Arenberger dnes oznámil, že od počátku testování ve školách 12. dubna bylo v Česku zaznamenáno 2236 pozitivních testů u dětí ve věku pět až 11 let, testy ve školách odhalily asi třetinu. U žáků jich tam přitom bylo provedeno 1,34 milionu.

Sněmovna dnes uložila ministru školství Robertu Plagovi (za ANO), aby do 28. dubna připravil nařízení, kterým umožní středoškolákům kvůli epidemii letos získat úřední maturitu, tedy bez zkoušek podle průměru za studium. Sněmovna žádá nezákonný postup, reagoval Plaga.

Ministerstvo školství dnes uvedlo, že střední školy by se měly otevřít pro teoretickou výuku nejpozději při výskytu 75 nově nakažených s covidem-19 na 100.000 obyvatel za sedm dní. Na obnovení praktické výuky posledních ročníků od pondělí a povinné testování studentů na koronavirus jsou vysoké školy připravené, vyplývá z jejich vyjádření. Na obnovení praktické výuky od pondělí čekají střední odborné školy a učiliště.

Od pondělí se zpřísní také podmínky návratu do České republiky z Litvy, na takzvané mapě cestovatele se zařadí do tmavě červených zemí značících území s nejvyšší mírou rizika nákazy koronavirem. Polepší si naopak Bulharsko, které se přesune do červených zemí, stejně jako Azorské ostrovy. Do oranžových zemí se střední mírou rizika se po týdnu vrátí Island, informovalo ministerstvo zdravotnictví.

Čtvrtečních 2615 nově potvrzených nakažených bylo zhruba o pětinu méně než o týden dřív. Opět na 3693 klesl také počet hospitalizovaných s nemocí covid-19, ve vážném stavu bylo 814 pacientů. Další nemocnice proto postupně obnovují standardní provoz. Od loňského března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy, byla nemoc potvrzena u více než 1,6 milionu lidí a zemřelo 28.863 lidí s covidem-19.

Množství očkovaných proti koronaviru ve čtvrtek poprvé v tomto týdnu přesáhlo 60.000. I tak bylo ale o několik tisíc nižší než minulý čtvrtek. Za dobu očkování od prosince bylo podáno dohromady zhruba 2,72 milionu vakcín, obě potřebné dávky dostalo 925.000 lidí.

Očkování proti covidu-19 může dál zrychlovat, zvýšené dodávky umožní do několika týdnů podávat 100.000 dávek denně, řekl dnes Arenberger. Za dnešek zhruba do 13:00 se registrovalo k vakcinaci přes 70.000 lidí ve věku 60 až 64 let, kterým bylo přihlášení dnes poprvé umožněno.

Počty nakažených v dětských věkových skupinách: 0-4 roky 5-11 let 12-19 let 0-19 let ČR Absolutní počet nových záchytů od 12.4. do 22.4. 1305 2236 3154 7144 37.826 7denní kumul. incidence k 1.3. / 100 tis. v dané věk. kategorii 444.8 785.4 725.1 674.5 783.0 7denní kumul. incidence k 1.4. / 100 tis. v dané věk. kategorii 234.2 303.9 401.4 321.9 397.3 7denní kumul. incidence k 21.4. / 100 tis. v dané věk. kategorii 119.5 174.6 184.4 163.9 177.1 zdroj: ÚZIS