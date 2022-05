Vláda na jednání k ukrajinským uprchlíkům asi požádá o delší nouzový stav

Praha - Vláda na svém dnešním speciálním zasedání, které se týká uprchlické krize způsobené válkou na Ukrajině, patrně požádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu. Ministři mají na programu jediný bod nazvaný informace o dalším postupu při řešení uprchlické krizi. Vláda by mohla schválit i novelu zákona, který kvůli příchodu prvních uprchlíků prosadila v březnu. Po jednání vlády bude dnes zasedat i Bezpečnostní rada státu.

Kabinet zřejmě bude po Sněmovně chtít, aby nouzový stav neskončil 31. května, ale prodloužil se o 30 dní. Červen pak plánuje vláda využít k tomu, aby některá mimořádná opatření prosadila do zákonů. Od prázdnin by se tak vláda při zvládání migrační vlny obešla bez nouzového stavu, ale současně mohla dosavadní pravidla dál uplatňovat.

Cílem novely ministerstva vnitra je například i nadále omezovat vstup a pobyt občanů Ruska a Běloruska do Česka tím, že se nebudou přijímat žádosti o vízum. Předpis má také upřesnit podmínky pro udělení dočasné ochrany, ale také zajistit rovnoprávné postavení ukrajinských uprchlíků s ostatními pojištěnci v oblasti veřejného zdravotního pojištění.

Ministerstvo vnitra chystá v souvislosti s uprchlickou vlnou z Ukrajiny také zpřísnění kontrol běženců a přidělování sociální pomoci. Co se týče první humanitární dávky po příchodu do ČR, vnitro společně s ministerstvem práce vytváří systém, na základě kterého by dávka u lidí ubytovaných v zařízení hromadného typu mohla být nahrazena tím, že stát platí jídlo a veškeré zabezpečení. Tyto záležitosti však podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) vláda možná projedná až na středeční řádné schůzi.