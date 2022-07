Vláda musí ještě zvážit, kolik peněz by si mohla od EK půjčit

Praha - Vláda musí ještě zvážit, kolik peněz z celkových až 14,3 miliardy eur (asi 350 miliard korun) by požádala v rámci půjčky od Evropské komise (EK). Po dnešním zasedání kabinetu to novinářům řekl premiér Petr Fiala (ODS). Vláda se podle něj musí nejprve dohodnout, jak velkou částku by byla schopná vyčerpat v příslušném termínu a efektivně využít.

Dnešní Hospodářské noviny (HN) uvedly, že vláda uvažuje o tom, že požádá EK o půjčku vy výši asi 350 miliard korun. Peníze by měly jít mimo jiné na investice, které by Česku pomohly snížit energetickou závislost na Rusku. "Informace je pravdivá v tom, že existuje možnost získat finanční prostředky až do této výše za velmi výhodných podmínek," uvedl Fiala.

Peníze by bylo možné využít jen do určitého data na určité projekty, doplnil. "Nejprve se musíme domluvit, jakou výši je ČR schopna vyčerpat," řekl. Tato debata na ministry podle něj teprve čeká. "Vláda by měla nějakou část těch nabízených prostředků využít, ale musíme se podívat, abychom je použili efektivně," doplnil.

Česko má možnost půjčit si od EK 14,3 miliardy eur už dva roky, dosud o to ale vláda neměla zájem. Jde o mechanismus, na němž se státy EU dohodly v rámci boje s ekonomickou krizí vyvolanou pandemií covidu‑19. Stát by půjčkou od EK získal peníze výhodněji, než kdyby si půjčoval sám. Podle HN by jen na splátkách úroků mohl za stávajících podmínek ušetřit zhruba 11 miliard korun ročně.

Mluvčí ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka (STAN) Marek Zeman ČTK dnes rovněž sdělil, že věc je na samotném počátku.