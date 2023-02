Vláda možná zruší dávná usnesení týkající se odevzdání pozemků do užívání Ruska

Praha - V meziresortním připomínkovém řízení je materiál, kterým by se zrušila sada usnesení ze 70. let týkajících se odevzdávání pozemků do užívání Ruské federaci. Na dotaz ČTK dnes informace novináře Davida Klimeše na tiskové konferenci potvrdil ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Materiál má následně projednat vláda, podle Lipavského už měla být revize provedena daleko dříve.

"Jedná se o sadu usnesení ze 70. let, kdy ještě socialistická republika poskytla určité výhody Ruské federaci," uvedl ministr. "Chceme je zrušit a já s tím půjdu na vládu. Řekněme, že to je jeden z dílčích výstupů práce nad revizí vztahů s Ruskou federací," dodal šéf české diplomacie.

Podle Klimeše, který citoval z předkládací zprávy, ministerstvo předkládá návrh na zrušení usnesení z let 1970 až 1982. "Předkládaný návrh je součástí opatření k řešení situace ohledně nemovitostí (pozemků) ve vlastnictví České republiky, které byly v letech 1970 až 1982 svěřeny do bezplatného užívání k diplomatickým účelům tehdejšímu SSSR," uvedl.

Pozemky jsou podle české diplomacie Ruskem užívány k jiným účelům, než které byly původně určeny, proto není důvod je nadále poskytovat bezplatně a uplatňovat ve vztahu k nim vůči Rusku výsady vyplývající z mezinárodních úmluv. Podle Klimeše nejde pouze o pražské byty u ambasády, ale také budovy v Brně, Karlových Varech či rekreační střediska.

Česko má s Ruskem napjaté diplomatické vztahy po předloňském zjištění českých tajných služeb a vyšetřovatelů, že do výbuchů v muničních skladech ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni agenti ruských tajných služeb. Počet ruských diplomatů v ČR byl dále snížen i po ruské invazi na Ukrajinu. Na ruském velvyslanectví v Praze aktuálně působí šest diplomatů. I tato skutečnost podle resortu vylučuje možnost, že by nemovitosti byly využívány výhradně k diplomatickým účelům.

"Některé z nemovitostí jsou dokonce zjevně využívány ke komerčním účelům, a na straně Ruské federace tak dochází k bezdůvodnému obohacení z titulu bezplatného užívání pozemků v rozporu s původně vymezeným účelem," uvádí zpráva. "Pro úplnost je současně třeba dodat, že celková rozloha pozemků bezplatně užívaných Ruskou federací v České republice (92.001 metrů čtverečních, z toho 87.863 m2 státních) a Českou republikou v Ruské federaci (26.875 m2) zdaleka nerespektuje princip reciprocity. Situaci je proto třeba bezodkladně řešit," citoval dále Klimeš z materiálu.

Loni v květnu Lipavský vytvořil pracovní skupinu, která se zabývala nápravou majetkoprávních vztahů k nemovitostem užívaným Ruskem v ČR. Skupina se věnovala specifikaci předmětných nemovitostí, jejich právního statusu a způsobu nabytí ruskou stranou.

Před zhruba dvěma a půl lety ministerstvo zahraničí předalo ruské straně seznam nemovitostí vlastněných Ruskem v ČR, které považuje za sloužící diplomatické činnosti podle Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích. Na zbytek, který neslouží pro státní neobchodní účely, bude v plném rozsahu uplatněn český právní řád, uvedl dříve pro ČTK Lipavský.

Ministerstvo evidovalo asi pět desítek nemovitostí. Pracovní skupina se soustřeďovala na ty, které jsou v ruském vlastnictví, a to v Praze i v dalších obcích a městech.