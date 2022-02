Vláda mimořádně zasedne k opatřením po ruské invazi na Ukrajinu

Praha - Mimořádné jednání k situaci na Ukrajině po ruské vojenské invazi má dnes na programu vláda Petra Fialy (ODS). Projednávat by měla například posun do druhé úrovně čtyřstupňového systému ministerstva vnitra podle intenzity pomoci možným uprchlíkům z Ukrajiny. Schválit by měla i uvolnění více než 300 milionů korun na humanitární pomoc Ukrajině.

Vnitro má připravený čtyřstupňový plán podle intenzity pomoci. V nejmírnějším zeleném stupni je Česko nyní. Vicepremiér Vít Rakušan (STAN) ve čtvrtek řekl, že preventivně předloží návrh na přesun do oranžového stupně. Ten obsahuje opatření na podporu do 5000 uprchlíků. Indicie o tom, že by do Česka mířilo 5000 lidí, úřady nemají, ale chtějí podle něj být připravené. Oranžový stupeň může fungovat v běžném zákonném rámci, řekl Rakušan.

Kabinet by se mohl zabývat i otázkou prodloužení víz Ukrajinců. Lidé z Ukrajiny, kterým končí v ČR povolení k pobytu, budou moci podle ministra vnitra požádat o "speciální typ víz" se zjednodušenou procedurou. Dosavadní víza se budou prodlužovat, pozastaví se také vyhošťování. Ministři by měli potvrdit i čtvrteční rozhodnutí Bezpečnostní rady státu (BRS) uvolnit přes 300 milionů korun na humanitární pomoc Ukrajině.