Praha - Vláda Andreje Babiše (ANO) dnes zažila očekávané ministerské změny i úpravy v obsazení vicepremiérů. Prezident Miloš Zeman odpoledne jmenoval ministrem průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, ministryní spravedlnosti Marii Benešovou a ministrem dopravy Vladimíra Kremlíka (všichni za ANO). Nahradili Martu Novákovou, Jana Kněžínka a Dana Ťoka (všichni za ANO). Novými místopředsedy vlády se stali Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), o tuto funkci naopak přišel Richard Brabec (ANO), který zůstává ministrem životního prostředí. Premiér dnes nové ministry uvedl do úřadu.

Vláda má za sebou za deset měsíců svého fungování už šest personálních změn. Žádný předchozí český kabinet nevyměnil v prvním roce existence tolik ministrů. Dosud nejvíc členů kabinetu, pět, vyměnil v prvních 12 měsících fungování své druhé vlády tehdejší premiér Václav Klaus. Předchozí změny se týkaly již jednou spravedlnosti, obsazení se měnilo i na ministerstvu práce a zahraničí.

Zeman při ceremoniálu na Pražském hradě doporučil Benešové, aby se zasadila o rychlejší práci soudů. Podle Babiše by se měla ministryně zaměřit na exekuční řízení či boj proti korupci. Premiér odmítl, že by její předchůdce Kněžínek odešel kvůli posunu v případu Čapího hnízda, ve kterém Babiš nově čelí návrhu na podání obžaloby. Benešová podle něj nechystá změny v čele státního zastupitelství, jak se obává opozice. Babiš v té souvislosti kritizoval média a znovu o kauze Čapí hnízdo hovořil jako o účelové.

Kvůli změně ministra spravedlnosti a obavám, že znamená ohrožení justice v Česku, se v pondělí v Praze a dalších městech sešly tisíce lidí na demonstracích. Protest chce spolek Milion chvilek za týden zopakovat s účastí politiků. "Tlaky si nepřipouštím, u mě s tím nepochodí. Vždycky jsem prosazovala 'padni, komu padni'," prohlásila Benešová.

U nového ministra průmyslu Zeman ocenil, že podporuje rozvoj jaderné energetiky, a vyjádřil přání, aby dobře připravil tendr na stavbu nových bloků v elektrárně Dukovany. Babiš pak na briefingu po uvedení nového ministra průmyslu a obchodu do úřadu uvedl, že do Havlíčka vkládá velké naděje, pokud jde o integraci ekonomických ministerstev. Premiér nevyloučil, že by do budoucna mohla některá zaniknout. Jako možnost označil vznik ministerstva pro hospodářství.

Havlíček dnes zopakoval, že mezi jeho priority na ministerstvu průmyslu patří příprava energetické a průmyslové koncepce, zjednodušení podnikatelské podpory nebo zavedení nástrojů inovační strategie. Zmínil se také o provázání služeb státních agentur CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism a jejich umístění do jedné budovy.

Kremlíka Zeman vyzval k většímu úsilí o stavbu dálnic. Připomněl přitom někdejší předvolební billboard hnutí ANO se sloganem "Dálnice, dálnice, dálnice". Babiš Kremlíkovi doporučil, aby se zaměřil na legislativní změny, které stavby usnadní. Mezi další cíle Babiš zařadil transformaci úřadů podřízených ministerstvu nebo zefektivnění řízení provozu na dálnicích. Kremlík zopakoval, že urychlení dopravních staveb je jeho největší prioritou.

Pro výměnu Novákové se rozhodl sám Babiš. Ministryně čelila kritice kvůli výrokům o mobilních datech či incidentu, kdy zástupce Tchaj-wanu musel na žádost čínského velvyslance opustit setkání zahraničních investorů se zástupci ministerstva. Babiš však odmítl, že odvoláním vyhověl opozici, která právě těmito problémy při svých výzvách argumentovala. Kněžínek se rozhodl odejít sám podobně jako před ním i Ťok, který složil i poslanecký mandát a dneškem odešel z politiky.