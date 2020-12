Vláda má rozhodovat o prodloužení nouzového stavu ve čtvrtek ráno

Praha - Vláda bude o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19 po středečním projednání ve Sněmovně rozhodovat na mimořádném zasedání ve čtvrtek ráno. ČTK to dnes řekl mluvčí kabinetu Vladimír Vořechovský. Ve Sněmovně bude menšinová vláda ANO a ČSSD usilovat o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní, nemá zatím ale vyjednanou podporu. Nouzový stav v Česku platí od 5. října do soboty 12. prosince. Ve čtvrtek 10. prosince a v pátek 11. prosince by se měl premiér Andrej Babiš (ANO) účastnit summitu EU v Bruselu.

Sněmovna při podzimní vlně epidemie dostala od vlády už dvě žádosti o prodloužení nouzového stavu. Koncem října souhlasila s prodloužením o 17 dnů a ve druhé polovině listopadu o 22 dnů. Kabinet chtěl vždy měsíc. Na jaře trval v Česku nouzový stav kvůli koronavirové krizi 66 dnů, nynější je zatím na 68 dnů.

Sama vláda může rozhodnout jen o prvních až 30 dnech, pak už je nutný souhlas poslanců. Šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) minulý týden řekl, že by považoval za vhodné, aby poslanci tentokrát schválili datum po Novém roce, aby se Sněmovna nemusela kvůli žádosti scházet po Vánocích.

Ve čtvrtek dopoledne se Babiš hodlá ještě zúčastnit jednání Senátu o kontroverzním daňovém balíčku. V případě nutnosti ho podle Vořechovského na summitu EU v Bruselu zastoupí polský premiér Mateusz Morawiecki. Summit se bude věnovat příštímu rozpočtu Evropské unie a krizovému fondu koronavirové pomoci.