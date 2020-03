Vláda má dodatečně probrat normu, jež podle TI nahrává Babišovi

Praha - Vláda zařadila dodatečně na program své pondělní schůze návrh zákona, který by podle organizace Transparency International (TI) mohl pomoci premiéru Andreji Babišovi (ANO) ve sporu o to, zda je ve střetu zájmů. Uvedl to na svém facebookovém profilu spolek Milion chvilek. Podle nové předlohy o evidenci skutečných majitelů firem by Babiš byl považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil skupinu Agrofert, ale nikoliv za vlastníka holdingu, uvedla už dříve TI. Ministerstvo spravedlnosti tehdy zdůraznilo, že zákony nepřipravuje tak, aby nahrávaly konkrétním lidem. Aktuální vyjádření úřadu ČTK shání.

Babiš nařčení ze střetu zájmů opakovaně odmítá a označuje ho za politickou záležitost.

"Myslíte to vážně - chtít pod rouškou koronaviru - narychlo dělat čachry se zákonem o evidenci skutečných majitelů? Není tajemství, že tento zákon by mohl být pro posouzení vašeho střetu zájmů a potvrzení faktického vlastnictví Agrofertu zásadní," napsal spolek Milion chvilek. Postup kritizuje například i předseda opoziční KDU-ČSL Marian Jurečka. "Dělat v této situaci, kdy celá země řeší boj s koronavirem, zvláštní změny zákona o evidenci skutečných majitelů, je, myslím, za hranou," napsal na facebooku Jurečka. Vyzval k tomu, aby byl dodatečně zařazený bod z programu jednání kabinetu stažen.

Návrh zákona vychází z aktualizované evropské směrnice o praní špinavých peněz. Lhůta pro její začlenění do právních řádů členských států skončila podle důvodové zprávy už v lednu. Po případném schválení ve vládě by dostala předlohu k projednání Sněmovna.

Transparency International v lednu uvedla, že změna pravidla pro určování skutečného majitele svěřenského fondu se v novele objevila po připomínkovém řízení na konci roku 2019 na návrh ministerstva financí vedeného Alenou Schillerovou (za ANO). Místo toho, aby bylo možné vyvrátit zákonnou domněnku, že příjemce prospěchu z fondů je majitelem fondu, má být tato domněnka nevyvratitelná. "Obmyšlený svěřenského fondu se tedy stane skutečným majitelem, aniž by se jakkoliv prokazoval nebo vyvracel jeho vliv na fond," uvedla TI. V praxi by tak Babiš byl podle organizace majitelem fondů, ale ne společností, které do fondu vložil.

Úprava podle TI nedává smysl a pravděpodobně je i proti smyslu evropské směrnice. Ministerstvo spravedlnosti se proti tomu ohradilo, předloha podle něj textu směrnice odpovídá. "Směrnice neumožňuje posuzovat skutečného majitele korporace v případě, že je taková korporace ve svěřenském fondu, jinak než v ostatních případech. Od tvrzení, se kterými pracuje Transparency International, se musí ministerstvo distancovat," sdělilo v lednu.

Loňská zpráva auditorů Evropské komise týkající se dotací z evropských strukturálních fondů uvedla, že Babiš je ve střetu zájmů. Podle zprávy má stále vliv na holding Agrofert, ač ho v roce 2017 vložil do svěřenských fondů. Možného premiérova střetu zájmů se týkal i druhý audit zaměřený na zemědělské dotace, jeho konečné znění ale dosud nebylo zveřejněno.