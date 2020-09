Vláda má dnes schvalovat nová pravidla kurzarbeitu

Praha - Vláda se dnes chystá mimořádně sejít, aby schválila návrh zákona s novými pravidly kurzarbeitu. Tato zkrácená práce s částí mzdy od státu za neodpracovaný čas by se mohla využívat při výrazném růstu nezaměstnanosti, epidemiích, přírodních pohromách či při kyberútocích. Úřad práce by podporu v částečné zaměstnanosti mohl začít pracovníkům vyplácet při vážném ohrožení ekonomiky, aby zabránil propouštění. Kolik by lidé mohli dostávat a jak by opatření mohlo vypadat, není zatím jasné. Kabinet se na podobě dohodne dnes.

Zákon o zaměstnanosti kurzarbeit už upravuje. Státní příspěvek za určitých pravidel činí ale nejvýš 0,125násobku průměrné mzdy. Letos je to 4179 korun. Podle odborů a zaměstnavatelů není nynější model funkční. Novelu s novými parametry připravilo ministerstvo práce. Podle plánu by měla platit od listopadu. Navázala by tak na program Antivirus s příspěvky na mzdy, který skončí na konci října.

Vláda začala návrh normy projednávat v pondělí. Shoda na ní ale nebyla. Podle posledních informací by stát mohl doplácet jeden až čtyři neodpracované dny týdně. Pracovníkovi by za tu dobu poskytoval od 50 do 70 procent čistého výdělku, nejvýš ale do 1,5násobku průměrné mzdy. Firma by musela uhradit celé zdravotní a sociální odvody. Podporu by dostal zaměstnanec, který by byl v podniku aspoň tři měsíce. Podle novely by se vyplácela maximálně devět měsíců.

Jak přesně budou pravidla vypadat, není zatím jasné. Kabinet se na nich dohodne až dnes. Od nastavení a vývoje ekonomické situace se pak budou odvíjet i výdaje. Ministerstvo práce spočítalo, že pokud by na kurzarbeitu bylo 15.000 lidí, stálo by to měsíčně nejvýš 158 milionů. Kdyby bylo pracovníků se zkrácenou dobou a státní podporou 150.000, výdaje by podle ministerstva činily maximálně 1,58 miliardy měsíčně. Z programu Antivirus stát za dobu od 12. března do 7. září vyplatil 17,8 miliardy. Rozdělilo si je 57.600 firem na 788.300 pracovníků.