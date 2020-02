Vláda letos podle Pirátů nebo SPD schodek rozpočtu nedodrží

Praha - Vláda nebude v letošním roce kvůli zpomalování růstu ekonomiky schopna dodržet plánovaný schodek státního rozpočtu 40 miliard korun. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to uvedla místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová a místopředseda SPD Radim Fiala.

Při přípravě státního rozpočtu ministerstvo financí počítalo loni v září pro rok 2020 s ekonomickým růstem 2,2 procenta. V listopadu odhady zhoršilo na dvě procenta a s tím počítá podle únorové predikce i nadále. Loni ekonomika stoupla o 2,4 procenta a státní rozpočet skončil ve schodku 28,5 miliardy korun. Plán byl 40 miliard korun.

V lednu skončil rozpočet v deficitu osm miliard korun. Státní rozpočet za leden vykázal schodek poprvé od roku 2003. Někteří ekonomové tak očekávají, že schodek rozpočtu za celý rok bude vyšší než plánovaných 40 miliard Kč.

"Pokles ekonomického růstu podle MF neodpovídá realitě. A s tím souvisí, že rozpočet nebude mít tolik daňových příjmů. Deficit tak bude vyšší než 40 miliard korun," uvedl Fiala. Loni přitom podle něj vláda využila na zlepšení situace rezervy z různých fondů a státních firem. Letos již takové zdroje podle něj bude mít velmi omezené.

"Pro vládu bude velmi obtížené dodržet schodek rozpočtu. Co je nejhorší, že v tom dobrém růstu v minulosti se ty peníze rozfofrovali," uvedla Richterová. Dodala, že by se vláda měla přestat vyhýbat tomu, že realitou je vysoká inflace. Proto by měly být podle Richterové vytvořeny mechanismy pro automatické zvyšování o inflaci nejen důchodů, ale například i rodičovského příspěvku nebo příspěvků na péči. V lednu inflace stoupla na 3,6 procenta.

Podle předsedy poslaneckého klubu ČSSD Jana Chvojky vláda na zhoršující se ekonomickou situaci reaguje a konkrétně ČSSD se podle něj snaží zvyšování platů i důchodů. U důchodů by přitom podle něj měl růst být vyšší než stanovuje zákonný valorizační rámec. Podle něj by příští rok měly důchody stoupnout o zhruba 750 korun. Ideální by byl podle Chvojky růst o tisícikorunu.

U výdělků by podle Chvojky měla růst minimální mzda, což by tlačilo i na růst běžných mezd. Následně by to podpořilo spotřebu, která je tahounem růstu české ekonomiky.

Podle Fialy by vláda měla více investovat a zaměřit se na podporu firem s vysokou přidanou hodnotou. "Měly bychom upřednostňovat již firmy, které vyrábí konečné výroby," uvedl. Rovněž podle Richterové by vláda měla více investovat, a to například do dopravní infrastruktury. Podle ní by pomohlo i řešení problematiky exekucí.