Vláda kvůli koronaviru vyhlásila nouzový stav, nakažených je 112

Praha - Vláda kvůli ochraně zdraví obyvatel před novým typem koronaviru vyhlásila v Česku na 30 dní nouzový stav. Omezení se dotknou cest přes hranice a provozu restaurací, lidem se zavřou krytá sportoviště, kluby i knihovny, zakázány budou akce nad 30 účastníků. Obchody zatím zůstanou otevřené. Vláda také odvolala hlavní hygieničku. Potvrzených případů nákazy koronavirem je v Česku 112, stovky dalších lidí jsou v karanténě, včetně dvou senátorů. Česká koruna i pražská burza prudce oslabily.

Nouzový stav může stát vyhlásit v případě závažných situací, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví či majetek anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. V minulosti platil při záplavách nebo po orkánu Kyrill. Vláda bude moct pružněji reagovat na situaci kolem koronaviru, uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Prezident Miloš Zeman považuje vládní opatření za nezbytná, varoval před panikou. Opatření podporují také opoziční politici. Sněmovna je připravena se mimořádně sejít, pokud by bylo nutné přijmout zákony.

Akce s účastí přesahující 30 lidí zakáže stát od pátečních 06:00 do odvolání. Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní a náboženské akce, slavnosti, poutě, přehlídky nebo trhy. Neplatí pro schůze ústavních orgánů, soudy nebo pohřby. Čeští a moravští biskupové ruší bohoslužby.

V pátek od 06:00 začne platit také zákaz vstupu veřejnosti na sportoviště, do posiloven, na koupaliště, do wellness zařízení a saun, hudebních a společenských klubů, knihoven či galerií. Zároveň musejí zastavit provoz stravovací služby v nákupních centrech. Od pátku bude mezi 20:00 a 06:00 zakázán vstup do provozoven stravovacích služeb. Premiér Andrej Babiš (ANO) nevyloučil, že vláda se bude muset zabývat možností uzavření obchodů s výjimkou potravin a lékáren.

Od soboty bude při cestách z Česka do všech okolních zemí zakázána veškerá autobusová, vlaková a lodní doprava cestujících. Cestovat za hranice bude možné pouze automobily. Částečně bude omezen i letecký provoz. Na německých a rakouských hranicích budou o půlnoci na sobotu zatím do středeční půlnoci znovuzavedeny kontroly. Hranice bude možné přejít na čtyřech přechodech s Rakouskem a na sedmi s Německem. Dalších sedm bude otevřeno pro přeshraniční styk.

Německo i Rakousko vláda zařadila mezi 15 rizikových zemí, odkud bude do ČR zakázaný vstup cizinců. Patří k nim i Čína, Itálie, Francie, Španělsko nebo Británie. Českým občanům vláda zakázala cestovat do těchto zemí, výjimka platí pro řidiče zásobování nebo záchranáře. Dostanou ji také Češi pracující na rakouské nebo německé straně hranic.

Čeští občané v zahraničí se budou moct vrátit do ČR. Do dvoutýdenní karantény budou lidé nadále muset jen po příjezdu z Itálie. Čechům v USA ministerstvo zahraničí doporučuje zvážit předčasný návrat v souvislosti s rozhodnutím prezidenta Donalda Trumpa zakázat kvůli koronaviru vstup do Spojených států ze zemí schengenského prostoru.

Od pátku se zavřou pro žáky základní umělecké školy, už od středy se neučí na vysokých, středních a základních školách. Do odvolání se nebudou konat žádné zahraniční studijní výjezdy, jako je Erasmus.

Hlavní hygieničku Evu Gottvaldovou vláda odvolala jednomyslně, uvedl Hamáček. "Podle našeho paní hlavní hygienička nezvládla svoji práci a svoji pozici," řekl Babiš. Řízením úřadu byla pověřena ředitelka středočeské hygienické stanice Jarmila Rážová. Zdravotnické odborové svazy varovaly, že epidemie zhorší personální situaci v nemocnicích, a apelovaly na zajištění dostatku osobních ochranných pomůcek pro zdravotníky.

Za dnešek zatím přibylo 18 potvrzených případů koronaviru, ze 112 infikovaných je zhruba polovina v Praze. Zasaženy jsou všechny kraje. Zástupci vlády v minulosti o stovce nakažených mluvili jako o hranici, od níž například v Německu hygienici už nebyli schopni dohledávat další možné infikované. Objevil se mimo jiné pacient z Moravskoslezského kraje, který byl na lyžařském zájezdu v Itálii v kontaktu zhruba se 160 lidmi.

Dodržování karantény budou společně se správou sociálního zabezpečení kontrolovat policisté. Za porušení hrozí sankce až tři miliony korun. Podle ministerstva vnitra se nemohou lidé v karanténě účastnit sobotních komunálních voleb v 16 obcích a doplňovacích senátních voleb na Teplicku na přelomu března a dubna. V karanténě jsou i dva čeští senátoři, kteří navštívili Itálii, Tomáš Goláň (za hnutí Senátor 21) a místopředsedkyně KDU-ČSL Šárka Jelínková. Nákazu testy neprokázaly.

Šíření koronaviru i vládní opatření proti němu dopadají do ekonomiky. Pražská burza dnes zaznamenala nejvýraznější propad od začátku hospodářské krize v roce 2008. Její index PX se propadl o 7,84 procenta. Koruna je vůči euru kolem 26,20 Kč/EUR nejslabší od června 2017.

Z téměř 350 průmyslových firem má nyní kvůli koronaviru třetina zaměstnance v karanténě a zhruba dvě pětiny očekávají problém s dodávkami, zjistil Svaz průmyslu a dopravy ČR. Podle Asociace hotelů a restaurací nová opatření vlády prakticky zastavila příjezdový i domácí cestovní ruch, což může ohrozit desítky tisíc pracovních míst. Brněnské výstaviště odkládá veletrhy.

Ministerstvo financí umožní všem fyzickým osobám podat daňové přiznání a uhradit daň bez sankce nejdéle o tři měsíce později, tedy do 1. července. Možné bude prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení k DPH. Česká bankovní asociace (ČBA) se dohodla, že banky poskytnou možnost tříměsíčního odkladu splátek úvěrů občanům a drobným podnikatelům, kteří byli postiženi šířením nákazy.