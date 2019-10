Vláda kvůli Gottovi vyhlásí v sobotu 12. října státní smutek

Praha - Vláda vyhlásí na sobotu 12. října státní smutek kvůli úmrtí zpěváka Karla Gotta, který zemřel po těžké nemoci v úterý 1. října. Smutek připadne na den, kdy se uskuteční v katedrále svatého Víta zádušní mše za zesnulého umělce. O den dříve se s Gottem rozloučí veřejnost na Žofíně. Poslední rozloučení připravuje vdova Ivana Gottová ve spolupráci s pražským arcibiskupstvím, úřadem vlády a prezidentskou kanceláří. Detaily pohřebního obřadu by měly být známy v úterý 8. října.

Zástupci vlády podle premiéra Andreje Babiše od počátku komunikují se zpěvákovou rodinou, která se rozhodla pro pohřeb se státními poctami. Všechny informace ohledně pohřbu mají jeho nejbližší zveřejnit na webu. Dnes večer na stránkách bez dalších podrobností jen uvedli, že "poslední rozloučení s Karlem Gottem připravuje Ivana Gottová ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským a dále Úřadem vlády České republiky a kanceláří prezidenta České republiky".

Lidé se s Gottem rozloučí v pátek 11. října od 08:00 do 22:00 v Paláci Žofín na Slovanském ostrově. Následující den se bude konat od 11:00 zádušní mše pro pozvané hosty ve svatovítské katedrále na Pražském hradě, kterou bude sloužit kardinál Dominik Duka. Pražský arcibiskup se v neděli vrací ze Santiaga de Compostela ze setkání evropských biskupů, v pondělí začnou přípravy na mši. Podle informací ČTK bude o seznamu pozvaných hostů prioritně rozhodovat rodina.

S uctěním Gottovy památky počítá i prezident Miloš Zeman. "Pražský hrad už významné gesto úcty velkému umělci učinil a činí. Státní vlajky jsou na Pražském hradě a v Lánech staženy na půl žerdi," uvedl mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Vlajky na půl žerdi by úřady měly stáhnout i v den státního smutku.

I dnes odpoledne, třetí den po smrti oblíbeného zpěváka, proudili lidé k jeho vile na pražské Bertramce, aby zde uctili jeho památku. Prostranství před domem hustě pokryly svíčky a květiny a lidé tu nechávají také plyšáky, fotografie, obrázky a vzkazy. Svíčky za Gotta hoří i na dalších pietních místech v Praze a dalších městech republiky.

Rodina zatím nezveřejnila, kde bude Gott pochován. Média zmiňují, že v Újezdě u Svatého Kříže na Rokycansku je rodinná hrobka, v níž jsou pochováni jeho rodiče i prarodiče. Další variantou je Vyšehradský hřbitov, kde je pohřbena řada významných osobností českého kulturního a společenského života.

Pražští politici mezitím řeší, které místo v hlavním městě by mohlo nést jméno Karla Gotta. V první městské části je podle jejího místostarosty Petra Hejmy (STAN) několik možností, jít by mohlo mimo jiné o pojmenování velkého sálu Lucerny. Dalším územím, kde by mohlo některé místo nést zpěvákovo jméno, je Praha 5, ve které zpěvák léta žil. Na internetu se objevil ve veřejné diskusi nápad dát Gottovo jméno některé ze stanic plánovaného metra D. Návrhy se bude 23. října zabývat místopisná komise rady hlavního města, která bude chtít, aby se k nim předem vyjádřila Gottova rodina.

Loni na podzim pojmenovala Praha piazzetu před hotelem Intercontinental v Praze 1 po režiséru Miloši Formanovi. Předtím město pojmenovalo prostor mezi historickou budovou Národního divadla a Novou scénou jako náměstí Václava Havla.

Karla Gotta dnes ve velkém připomněly německé noviny, které ve čtvrtek kvůli státnímu svátku nevyšly. Zesnulému českému zpěvákovi věnují často rozsáhlé profily, v nichž o něm píšou jako o hvězdě populární hudby, Hlasu Prahy nebo českém národním hrdinovi.