Vláda jmenování Stříže nejvyšším státním zástupcem neprojednávala

Praha - Vláda podle informací ČTK na dnešním zasedání neprojednávala jmenování nového nejvyššího státního zástupce. Ministerstvo spravedlnosti vedené Marií Benešovou (za ANO) minulý týden vypracovalo návrh, aby končícího Pavla Zemana od července nahradil nynější náměstek Igor Stříž, na dnešním jednání v Hrzánském paláci jej však nepředložilo. Babiš o víkendu připustil, že by nejvyššího žalobce mohla jmenovat až nová vláda po volbách, jak žádá část opozice.

Zeman ve funkci skončí s červnem. Rezignaci oznámil v květnu a mezi důvody zmínil i tlak ze strany Benešové. S požadavky opozice na odklad výběru Zemanova nástupce ministryně nesouhlasila. V materiálu pro vládu uvedla, že existuje "jednoznačný veřejný zájem na kontinuitě fungování Nejvyššího státního zastupitelství i soustavy státního zastupitelství jako celku", a proto chce, aby počátek Střížova výkonu funkce bezprostředně navázal na skončení Zemana ve funkci.

Pokud vláda v příštích dvou dnech nezasedne mimořádně znovu, termín už nestihne. Na dnešní jednání podle informací ČTK ministerstvo spravedlnosti materiál nepředložilo.

Babiš v neděli na CNN Prima News připustil, že by funkci nejvyššího státního zástupce mohla plnohodnotně obsadit až příští vláda. "Jedna možnost je, že pan Stříž bude pověřený a vybere to příští vláda, a druhá možnost je, že budeme akceptovat návrh paní Benešové," řekl. Poukázal na to, že jde o politickou záležitost.

Babiš podle sobotních Lidových novin však Střížovu nominaci odmítl. Dokonce údajně Benešové řekl, že ji odvolá z funkce, pokud navrhne někoho ze Zemanova okolí, napsaly. Premiér podle listu prosazoval, aby byl kandidát zvnějšku soustavy státního zastupitelství.

Babiš čelí trestnímu stíhání v kauze Čapího hnízda. Nejvyšší státní zástupce v prosinci 2019 po přezkumu stíhání v případu obnovil, bylo podle něj zastaveno nezákonně a předčasně.