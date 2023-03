Vláda jednala v Jeseníku, mimo Prahu chce o problémech regionů jednat častěji

Jeseník - Česko projeví předběžný zájem o půjčku od Evropské komise (EK) v minimální výši 2,9 miliardy eur (zhruba 68 miliard korun) z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Kabinet dnes vedle toho na výjezdním zasedání v Jeseníku probral i aktualizaci Národního plánu obnovy a regionální témata. Zasedání mimo Prahu by vláda podle premiéra Petra Fialy (ODS) chtěla absolvovat třikrát až čtyřikrát ročně. Vedle vlastního zasedání jednal dnes kabinet také s představiteli Olomouckého a Moravskoslezského kraje, program uzavírá schůzka se starosty z Jesenicka.

Vláda si podle Fialy vybrala Jeseník jako místo dnešního jednání především kvůli špatné dopravní dostupnosti. Ta ho řadí mezi znevýhodněné regiony, na které chce vláda zaměřit pozornost. "Když mluvíme o znevýhodněných regionech, máme často na mysli Karlovský, Ústecký a Moravskoslezský kraj, které podle řady definic tyto parametry splňují. Nesmíme však zapomínat ani na části krajů, které jako celek problémy nemají, jako je Olomoucký, ale kde také existují lokality, které jsou z určitých hledisek znevýhodněny," řekl premiér.

Půjčka od EK byla vedle lokálních témat hlavním bodem jednání. Mohla by dosáhnout až na 11 miliard eur (asi 260 miliard Kč), vláda o částce rozhodne, až EK upřesní dílčí nejasnosti v podmínkách čerpání, informoval ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN). Změny v Národním plánu obnovy pak povedou podle premiéra Fialy k tomu, aby vláda dokázala peníze lépe využít a její návrh byl přijat v Bruselu.

Výjezd, při němž ministři celý den poznávali problémy regionu, chce Fiala opakovat třikrát nebo čtyřikrát do roka. Loni k tomu neměla vláda prostor hlavně kvůli předsednictví v Evropské unii. Fiala se před jednáním zúčastnil kontrolního dne obchvatu Bludova na Šumpersku. Stavba se dokončí v termínu, nebo i dříve, a za dodržení rozpočtu, uvedl. Zlepší dostupnost regionu a může být příkladem zlepšování dopravní infrastruktury v Česku, řekl Fiala.

Také ostatní členové vlády absolvovali v regionu vlastní program. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) navštívila přerovskou firmu Meopta. "Patří mezi strategické firmy obranného průmyslu a je špičkou ve svém oboru. I proto se bude podílet na dodávce nových bojových vozidel pěchoty pro českou armádu," uvedla Černochová na twitteru. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se setkal s hasiči a policisty z Jeseníku.

Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) se v Žulové zabýval podporou bydlení, opravami silnic i modernizací veřejných budov. Navštívil také základní školu v Javorníku, zatímco ministr školství Vladimír Balaš (STAN) zamířil do základní školy v Jeseníku. Spolu s ministrem zemědělství Zdeňkem Nekulou (KDU-ČSL) byli v jesenické střední škole gastronomie, farmářství a služeb.

Nekula zavítal také do Zemědělského družstva Jeseník, jeho stranický šéf a ministr zemědělství Marian Jurečka pak sdílel fotografie z návštěvy v restauraci v Hanušovicích. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) spolu s Fialou navštívil Horské lázně Karlova Studánka. Ministr průmyslu Jozef Síkela (STAN) spolu s ministryní pro vědu, výzkum a inovace Helenou Langšádlovou (TOP 09) jednali v místní firmě Fénix o dekarbonizaci české energetiky. Ministr životního prostředí Petr Hladík navštívil mimo jiné CHKO Jeseníky.

Starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem) a hejtmani Olomouckého kraje Josef Suchánek (Piráti a STAN) a Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (dříve ANO) označili návštěvu za silný signál, že vláda se chce regionům věnovat. Hejtmani zdůrazňovali téma cestovního ruchu, podle Vondráka by jeho rozvoji mohl prospět zvláštní předpis.

Premiéra i ostatní členy vlády při návštěvě Jeseníku čekala také kritika ze strany nespokojených obyvatel. Fialu lidé s transparenty nazývali zbabělcem a vládu kritizovali za nedostatečnou pomoc lidem. Premiér se jim při návštěvě centra snažil vysvětlit otázky ohledně zdražování potravin i pohonných hmot, demonstranty však jeho argumenty neuspokojily.

Kabinet pořádal výjezdní zasedání ve stejnou chvíli, kdy v Praze před úřadem vlády protestovalo kvůli důchodové reformě či normě Euro 7 několik tisíc odborářů. Podle Fialy demonstraci do jisté míry zneužili zástupci stran, které nevyhrály minulé volby, na mysli měl ANO, SPD, ČSSD a KSČM. Za další absurdní rys protestu označil to, že je zaměřena proti důchodové reformě, jejíž parametry vláda ještě neschválila. Ministři odmítali, že by kvůli protestu do Jeseníku utekli, zasedání mimo Strakovu akademii bylo podle Fialy plánované měsíce předem.