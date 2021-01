Vláda jedná s organizátory v kultuře a sportu o pravidlech akcí

Praha - Vláda jedná s organizátory akcí o nastavení pravidel, která by umožnila fungování kultury či sportu v nižších stupních protiepidemického systému PES. Regulaci nechá na nich. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes novinářům řekl, že chce v nižších stupních od 4. umožnit, aby si provozovatelé mohli ve spolupráci s hygieniky nastavit dostatečně bezpečná pravidla.

"Nebude to regulace státem, ale pořadateli. Stát nechce nikoho zvýhodňovat," uvedl. Organizátoři akcí podle něj budou moct například omezit vstup pro lidi s negativním testem na covid či dokladem o prodělání nemoci v uplynulých 90 dnech. V souvislosti s připravovanými změnami ministr také zopakoval, že očkování, se kterým začal stát u seniorů a zdravotníků na konci prosince, chrání až po druhé dávce.

Vláda dnes rozhodla, že plošné bezplatné antigenní testování na nový typ koronaviru bude pokračovat i po 15. lednu. Nestanovila přitom termín, kdy by mělo skončit. Podle Blatného se daný typ testování osvědčil zejména při odhalování nakažených lidí bez příznaků. Do dnešního rána bylo antigenních testů v ČR provedeno přes 950.000. Nově by mohly být využívány právě jako "propustky" pro vybrané akce a aktivity.

V polovině listopadu začala testovat antigenními testy lůžková zařízení sociálních služeb, zejména domovy pro seniory. Test museli pravidelně podstupovat klienti i zaměstnanci, v současné době se už testují jen zaměstnanci. Od začátku prosince se mohli nechat antigenním testem dobrovolně otestovat pedagogičtí pracovníci, od 16. prosince pak i veřejnost. Opakovat test je možné jednou za pět dní. Testují se také například sportovci z nejvyšších soutěží.