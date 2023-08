Vláda je u eura rozdělená, ODS o něm diskutuje, TOP 09 má za reálný rok 2030

Praha - Přijetí eura jako české měny může být tématem programů stran pro řádné sněmovní volby za dva roky. Nynější vládní koalice je v přístupu ke změně rozdělena, diskusi nicméně připouští i dříve euroskeptická ODS. TOP 09, která sama sebe označuje za jednoho z největších zastánců přijetí eura, považuje za reálný termín vstupu Česka mezi země používající společnou evropskou měnu rok 2030. Další z příznivců přijetí eura STAN a Piráti považují za velký úkol postupně vysvětlovat přínosy nahrazení koruny eurem veřejnosti.

"V Občanské demokratické straně probíhají nad tématem případného přijetí eura dlouhodobě otevřené diskuse, ve kterých spatřujeme racionální argumenty pro i proti. Přijetí eura pro nás však v současné době není primárním tématem, zároveň není ani součástí programového prohlášení vlády. Hlavní a zásadní prioritou jsou pro nás v tuto chvíli zdravé a fungující veřejné finance, i ty jsou totiž pro přijetí společné měny eura jedním z předpokladů," popsal ČTK postoj nejsilnější vládní strany její mluvčí Jakub Skyva.

Živá diskuse na toto téma zazněla na jarní ideové konferenci ODS. Premiér a předseda ODS Petr Fiala poté ČTK řekl, že nejprve je třeba zkrotit inflaci a dát do pořádku rozpočet. Podle posledních výroků považuje za pravděpodobné, že příští rok bude Česká republika plnit klíčové maastrichtské kritérium pro přijetí eura. "A to je, že deficit veřejných rozpočtů bude pod třemi procenty," řekl nedávno.

"Aktuální oslabování koruny, kterému předcházelo naopak její posilování, dokazuje, že pro české exportéry a importéry je stále nesmírně nákladné zajistit se proti kurzovému riziku. Členství v eurozóně by nejen toto riziko zcela eliminovalo, ale současně by nám mimo jiné přineslo nižší inflaci, nižší úrokové sazby a stabilnější veřejné finance. Z hlediska přijetí eura TOP 09 stále považuje rok 2030 za reálný," uvedl na dotaz ČTK poslanec TOP 09 Miloš Nový.

Hnutí STAN považuje podle Jana Farského přijetí eura od začátku za důležitý krok pro další vývoj a směřování země. "O ekonomických přínosech eura podle nás nejsou pochyby, výhody jednoznačně převažují nad nevýhodami. Ve společnosti, která je historicky ovlivněna kvůli předchozím vládám silným euroskepticismem, je tak naším úkolem postupně vysvětlovat tato pozitiva a přínosy i široké veřejnosti, a to souběžně s technickými kroky, které je potřeba pro přijetí společné měny udělat," sdělil ČTK.

Náměstek ministra financí za Piráty Jiří Valenta připomenul, že vláda se zavázala usilovat o co nejrychlejší splnění maastrichtských kritérií potřebných pro případný vstup do eurozóny. "Tomu je třeba dostát. Za Piráty rovněž prosazujeme vstup do takzvaného evropského mechanismu směnných kurzů, tedy navázání koruny na euro. To ušetří státnímu rozpočtu desítky miliard ročně na obsluze dluhu, mohou tím ušetřit také domácnosti a firmy. Navíc bychom získali možnost spolurozhodovat o měnové politice všech zemí eurozóny, což je pro nás, jakožto exportně orientovanou ekonomiku, podstatná výhoda," uvedl.

Poznamenal současně, že se v Česku nikdy neuskutečnila otevřená faktická debata o přijetí či nepřijetí eura. "Ve veřejném prostoru tak koluje i kvůli populistům řada nejasností, lidé mají zcela pochopitelně z možné změny obavy. Na tom je namístě pracovat, protože takto zásadní krok není dobré dělat na sílu a bez plné informovanosti občanů o tom, co jim to může přinést, nebo naopak jaká mohou být rizika," řekl.

Opoziční SPD a hnutí ANO stojí za zachováním koruny. "Aktuálně pro naši ekonomiku jednoznačně převažují výhody vlastní měny a jsem přesvědčena, že v dohledné době se v tomto situace nezmění. Nechceme se vzdát vlastní monetární politiky, importovat problémy jihu Evropy do České republiky ani dát přijetím eura další impulz ke zvyšování cen," napsala ČTK předsedkyně sněmovní frakce hnutí ANO Alena Schillerová.

Euro podle jarního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) odmítají téměř tři čtvrtiny české veřejnosti, konkrétně 73 procent. Je to přibližně stejné jako před dvěma roky. "Souhlas se již od roku 2011 pohybuje kolem úrovně jedné pětiny a nepřekračuje úroveň jedné čtvrtiny souhlasících, což potvrdil i aktuální výzkum," uvedlo CVVM.