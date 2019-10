Vláda je podle médií rozdělena ohledně toho, jak dál s brexitem

Londýn - Britská vláda je podle tamních médií rozdělena otázce dalšího postupu na cestě k brexitu. Zatímco část ministrů si přeje uspořádat před Vánocemi předčasné volby, druhá plánuje zajistit schválení prováděcího zákona v parlamentu, napsal zpravodajský web BBC. Další zdroj z kabinetu premiéra Borise Johnsona ale zprávy v médiích o sporech uvnitř vlády odmítl. Do odchodu Británie z Evropské unie, který schválili v roce 2016 voliči v referendu, zbývá už jen týden. Stále pravděpodobnější je nyní další odklad.

Johnsonovi se totiž nepodařilo prosadit v parlamentu novou brexitovou dohodu, kterou dojednal před týdnem s EU. Zákonodárci v sobotu odložili její schvalování do doby, než bude schválen prováděcí zákon k brexitu. Následně v druhém čtení tento zákon schválili, vzápětí ale zamítli vládou navržený velmi rychlý harmonogram jeho dalšího schvalování a kabinet proto další projednávání pozastavil.

Johnson musel už v sobotu v souladu se zákonem požádat EU o odklad termínu brexitu. Krok, který premiér osobně odmítá, v britských médiích vydává za "žádost parlamentu o odklad". Zda Brusel vyhoví, by mohlo být jasné už v pátek, kdy se sejdou velvyslanci unijních zemí.

Zdroj z okolí britského předsedy vlády už v úterý uvedl, že pokud by evropská sedmadvacítka souhlasila s odkladem brexitu až do 31. ledna příštího roku, bude Johnson usilovat o předčasné volby jako o jediné řešení patu. Zastáncem předčasných voleb je podle bulvárního listu The Sun především kontroverzní poradce premiéra Johnsona Dominic Cummings.

Podle britských médií ale někteří ministři s touto strategií nesouhlasí a chtějí se soustředit na schválení prováděcího zákona k brexitu. Jiný zdroj, který dnes citovala BBC ale tvrdí, že žádné spory v kabinetu ohledně dalšího postupu nepanují.

Pokud by se měly skutečně konat předčasné volby, jejich nejbližším možným termínem by byl 28. listopad, upozornila BBC. Podle zákona musí totiž mezi vyhlášením voleb a jejich konáním uplynout nejméně 25 dní.

Předseda Konzervativní strany James Cleverly dnes prohlásil, že se vláda nadále připravuje na odchod Británie z Evropské unie 31. října bez dohody.