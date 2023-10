Vláda je na svém místě, řekl premiér, za pokusem ji svrhnout vidí závist

Praha - Třetí pokus opozice o vyslovení nedůvěry současné vládě stojí podle premiéra Petra Fialy (ODS) čas a energii, které by Sněmovna mohla využít lépe. Výtky opozice na adresu kabinetu dnes označil ministerský předseda za příznaky strachu a závisti, že nynější vláda je úspěšnější než minulá vláda Andreje Babiše (ANO), která neudělala nic pro zajištění bezpečnosti a prosperity ČR a neměla respekt v rámci EU.

"Moje vláda je vládou na svém místě. Úspěšně měníme ČR k lepšímu a napravujeme nečinnost nebo dokonce selhání předcházejících vlád," uvedl premiér během hodinového projevu ve Sněmovně. Podotkl, že na vládu útočí zejména jeho předchůdce ve funkci. "Vláda Andreje Babiše a on osobně nedělali nic pro naši bezpečnost a pro naši prosperitu. Svou nečinností a chaotickými rozhodnutími je naopak ohrožovali," řekl Fiala.

Premiér prohlásil, že Babišovi na českém státě nikdy nezáleželo a záležet nebude, protože do politiky šel jen kvůli tomu, aby zlepšil podmínky pro své podnikání. "Svou funkci chápal hlavně jako způsob, jak posílit své zisky," řekl Fiala. Poslanci by si měli podle něho před hlasováním o nedůvěře vládě představit, jak by Česko čelilo důsledkům ruské agrese na Ukrajinu v případě, pokud by u vlády byly nynější opoziční strany, které chtějí kabinet svrhnout kvůli tomu, že ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) "legálně vlastnil zabezpečený telefon".

Fialova vláda podvedla a zradila občany, prohlásil ve Sněmovně Babiš

Fialův vládní tým je podle Babiše "opravdu špatný" a její skóre katastrofální. "Netušil jsem, jak moc jste schopní zničit život našich občanů, ničit naši zemi a ničit práci naší vlády," řekl bývalý ministerský předseda Babiš. Řečniště obsadil na hodinu a 40 minut.

Svolání schůze k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě podnítilo opoziční ANO. Zástupci hnutí považují za nepřijatelné, aby ministrem vnitra zůstal předseda STAN Vít Rakušan. Babiš uvedl, že korupční kauza Dozimetr byla poslední kapkou. "Hlavním a nejdůležitějším důvodem je fakt, že premiér Fiala a celá vláda podvedla a zradila nejen své voliče, ale všechny občany. Ničí naši zemi, životy našich lidí... Proto tato vláda musí skončit co nejdřív," prohlásil lídr ANO.

Při kritice Fialova kabinetu mluvil o porušování slibů o zvyšování daní o osekávání důchodů, rozdělování trafik, nezvládnuté migraci, inflaci či o propadu reálných mezd. "To je výsledek vaší práce. Žádná vláda to nedělá tak špatně jako vy," řekl předseda ANO. Z "Fialovy drahoty" se podle něho stala "Fialova chudoba". Premiér podle Babiše vládu neřídí, jen moderuje. je odtržený od reality a "umí se vylhat snad úplně ze všeho". "Už jste napáchali dost škod. Nemáte důvěru většiny občanů této země. Nemáte legitimitu," dodal Babiš na adresu koalice.

Aby kabinet padl, pro vyslovení nedůvěry by muselo aktivně hlasovat nejméně 101 poslanců, tedy nadpoloviční většina všech zákonodárců dolní komory. Opozice ke svržení kabinetu dostatečný počet hlasů nemá. Někteří opoziční poslanci se navíc z celého dnešního jednacího dne omluvili. Další opoziční i koaliční poslanci se omlouvali pouze na část dne, stejně jako někteří ministři. Omluvil se i nezařazený poslanec Ivo Vondrák, který byl původně zvolen za hnutí ANO.

Do běžné debaty se aktuálně hlásí 55 poslanců. Před nimi by ale měli vstupovat řečníci s přednostním právem včetně členů kabinetu. Nynější jednací den by měl končit podle dohod širšího vedení Sněmovny v 02:00. Jednání k nedůvěře by pak mělo pokračovat od středečních 09:00. Kdy se Sněmovna dostane k samotnému hlasování, není jasné.

Vláda škodí zemi a nedokáže ji řídit, zdůvodňuje své hlasy pro nedůvěru SPD

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) chce vyslovit nedůvěru vládě, protože škodí zemi a není ji schopná řídit. Před dnešním hlasováním Sněmovny o nedůvěře to řekl novinářům předseda SPD Tomio Okamura. SPD chce, aby se co nejdříve konaly předčasné volby a je připravená podílet se na novém kabinetu, uvedl Okamura.

SPD je přesvědčená, že vláda škodí Česku, uvedl Okamura. Ministři nejsou kompetentní řídit tento stát a odráží se to na zhoršení všech ekonomických ukazatelů, zhoršení životní úrovně a příjmové situace všech skupin občanů a na situaci českých firem, řekl. "SPD je po všech stránkách připravena se se svými odborníky podílet na případné nové vládě. Prosazujeme předčasné volby a to, aby občané rozdali nové politické karty," uvedl šéf SPD

Vláda je podle Okamury také nedůvěryhodná, protože porušila řadu svých volebních slibů. "Jeden z klíčových slibů byl ten, že nebudou zvyšovat daně," konstatoval. Připomněl páteční schválení vládního úsporného balíčku Sněmovnou, které SPD spolu s ANO označuje za dosud největší zvýšení v ČR. Okamura v pondělí vyzval prezidenta Petra Pavla, aby balíček vetoval.