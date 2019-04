Londýn - Dnešní jednání britské premiérky Theresy Mayové s lídrem opozice Jeremym Corbynem o dalším brexitovém plánu bylo konstruktivní. Uvedli to mluvčí britské vlády i mluvčí opoziční Labouristické strany. Politici se podle nich dohodli na dalším programu rozhovorů. Sám Corbyn ovšem později uvedl, že v pozici Mayové nenastala tak velká změna, jakou očekával. Vyjednávací týmy vlády a opozice se opět sejdou už ve čtvrtek.

"Vedli jsme konstruktivní průzkumné rozhovory o tom, jak se dostat z brexitového mrtvého bodu," uvedl mluvčí labouristů. "Dnešní jednání byla konstruktivní, obě strany ukázaly flexibilitu a odhodlání ukončit současnou brexitovou nejistotu," řekl záhy mluvčí kabinetu.

Zástupci obou stran informovali, že se dnes dohodl program dalších schůzek. Podle labouristů se na nich bude hledat "možnost shody".

Samotný Corbyn následně uvedl, že na straně Mayové "nenastala tak velká změna, jakou jsem očekával". Setkání s premiérkou označil za "užitečné", nepřineslo ale podle něj žádné výsledky. Během schůzky padla podle Corbyna z jeho strany zmínka i o druhém referendu. "Na ničem jsme se v tomto bodě ale neshodli," dodal.

Týmy konzervativců a labouristů se opět setkají ve čtvrtek a budou jednat o detailech dalšího postupu na cestě k odchodu Británie z Evropské unie. Do týmu, který bude v následujících dnech jednat za vládu, bude patřit mimo jiné de facto zástupce Mayové David Lidington a ministr pro brexit Steve Barclay.

S Mayovou i Corbynem dnes jednala také skotská první ministryně Nicola Sturgeonová. Po jednání s premiérkou řekla, že si není jistá, zda je Mayová připravena ke kompromisu. Sturgeonová znovu vyzvala k dlouhému odkladu brexitu.

Mayová v úterý překvapivě oznámila, že hodlá požádat Evropskou unii o další odklad termínu brexitu, který je nyní naplánován na 12. dubna. Měl by podle ní být ale co možná nejkratší. Zároveň vyzvala Corbyna, aby s ní jednal o nalezení východiska z brexitového patu. Předsedkyně vlády nicméně vyloučila, že by se jednání s lídrem opozice mohla vést o loni uzavřené brexitové dohodě, kterou britská Dolní sněmovna již třikrát odmítla. Připustila pouze rozhovory o politické deklaraci o budoucích vztazích Británie s EU po brexitu. Odejít by podle jejích představ mělo Spojené království z evropského bloku nejpozději 22. května, tedy před evropskými volbami.

Na protest proti rozhodnutí premiérky požádat o další odklad brexitu dnes podal demisi níže postavený člen vlády Chris Heaton-Harris. Na ministerstvu pro brexit měl jako náměstek na starosti mimo jiné přípravy odchodu Británie z EU bez dohody. Vzhledem k tomu, že předsedkyně vlády bez dohody odejít nechce, je jeho práce "bezvýznamná", uvedl konzervativec v rezignačním dopise. BBC upozornila, že za posledních 33 měsíců je Heaton-Harris již šestým náměstkem na ministerstvu pro brexit, který kvůli nesouhlasu s vládní politikou svůj post opustil. Z vedení úřadu odešli také dva ministři - David Davis a Dominic Raab.

Podle průzkumu, který zveřejnila zpravodajská stanice Sky News, většina Britů nevěří, že by jednání Mayové a Corbyna mohla přinést něco dobrého. Lepší podobu brexitu si od jejich rozhovorů slibuje jen 17 procent dotázaných.