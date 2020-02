Vláda Hongkongu podpoří ekonomiku zasaženou virem a protesty

Hongkong - Vláda Hongkongu podpoří ekonomiku částkou 120 miliard hongkongských dolarů (HKD; 357 miliard Kč), aby zmírnila dopady epidemie nového koronaviru a vleklých protivládních protestů. Kvůli těmto mimořádným výdajům ale bude mít Hongkong rekordní fiskální deficit, řekl dnes ministr financí Paul Chan. Opatření předpokládá, že každý obyvatel Hongkongu starší 18 let dostane i 10.000 hongkongských dolarů, v přepočtu asi 29.800 Kč.

Vláda slíbila, že zajistí nízkoúročené půjčky menším firmám, na které současné problémy doléhají obzvlášť tvrdě. Ekonomika Hongkongu loni klesla o 1,2 procenta, což byl první celoroční pokles hrubého domácího produktu (HDP) od roku 2009, kdy vrcholila globální finanční krize.

Ministr financí upozornil, že opatření povedou v příštím finančním roce k rekordnímu deficitu 139,1 miliardy hongkongských dolarů. Představuje to zhruba 4,8 procenta HDP. Finanční rok začíná v dubnu.

"Od ledna 2020 čelí Hongkong hrozbě, kterou představuje epidemie nového koronaviru. Pro ekonomiku je to další rána a my musíme přijmout rozhodná opatření, abychom se s tou situací vypořádali," prohlásil ministr, kterého citoval server televize CNBC.

Vláda je podle ministra připravena pomoci firmám, zaměstnancům i domácnostem. O nízkoúročené půjčky si mohou zažádat malé i střední podniky, za půjčky se zaručí vláda. Daň ze zisku bude snížena o 100 procent, ovšem pouze do částky 20.000 dolarů. Ministr řekl, že jde o jednorázová podpůrná opatření a že v dalších letech je zřejmě bude nutné postupně omezit.

Předpokládaný deficit je výrazně vyšší než deficit plánovaný na tento finanční rok, který by měl dosáhnout 37,8 miliardy HKD. Bude to přitom první deficit za 15 let. Ministr řekl, že vláda nedokáže zajistit příjmy, které by držely krok s rychlým růstem výdajů. Vláda má sice finanční rezervu asi bilion hongkongských dolarů, do budoucna ale bude nutné, aby vláda zajistila hospodářský růst a našla nové zdroje příjmů, dodal ministr.

Hongkong je zvláštní administrativní oblastí Číny. Nový koronavirus se od loňského prosince šíří z města Wu-chan, které se nachází v centrální čínské provincii Chu-pej. Tam je i nejvíce nakažených i nejvíce úmrtí na koronavirus. V pevninské Číně novému koronaviru podlehlo už více než 2700 lidí, Hongkong zatím registruje dva mrtvé.