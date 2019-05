Vláda dostane návrh zvýšení rodičovské, v programu ho ale nemá

Praha - Vláda by měla v pondělí dostat návrh na zvýšení rodičovské od ledna příštího roku z nynějších 220.000 na 300.000 korun. Polepšit by si podle něj měly rodiny s nově narozenými dětmi i ty s nejmladším potomkem do čtyř let, které příspěvek budou zrovna pobírat. Z přidávaných 80.000 korun by měly dostat odstupňovaně část podle věku dítěte a výše čerpání rodičovské. ČTK to řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Novela se zvýšením rodičovské je hotova od loňského září. Jaká bude ale její konečná verze, není zatím jasné. Koaliční strany se na přesné podobě navýšení zatím zřejmě nedohodly. Na projednání novely v kabinetu tlačí koaliční ČSSD. Obává se, že se norma v Parlamentu nestihne přijmout a přidání se odsune. O minulém víkendu sociální demokraté oznámili, že návrh přinesou na jednání vlády 20. května. V pondělním programu vlády ale zařazena není.

K navýšení rodičovské na 300.000 korun se Babišova vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů zavázala v programovém prohlášení. Loni na podzim se koalice dohodla, že se příspěvek zvedne nadvakrát - o 40.000 korun letos od července a o dalších 40.000 korun do konce volebního období. V listopadu pak ANO a ČSSD oznámily, že rodičovskou chtějí zvýšit od roku 2020 rovnou o 80.000 korun všem rodinám s dětmi do čtyř let. Letos v březnu se pak dohodly na tom, že by se mělo přidat od ledna jen rodičům novorozenců. Po vlně kritiky plán zas přehodnotily.

Podle podkladů k novele by zvýšení rodičovské všem rodičům s dětmi do čtyř let stálo příští rok 11,2 miliardy korun. Maláčová už dřív řekla, že chybí osm miliard a její resort sám tolik peněz najít nedokáže. Ministerstvo financí je navíc proti tomu, aby se částka doplácela lidem, kteří už si celou rodičovskou vybrali a rodičovské volno ukončili. Resort nesouhlasí také s tím, aby se přestalo sledovat to, zda dítě do dvou let chodí do školky. Výhrady k některým ustanovením mělo i hlavní město.

Babiš už dřív uvedl, že by nejvhodnější bylo, aby zvýšenou dávku dostali rodiče novorozenců a také ti, kteří rodičovskou zrovna budou pobírat. Byla by to i levnější varianta. Maláčová navrhuje, aby se navýšení příspěvků odstupňovalo podle toho, kdy nejmladšímu dítěti budou čtyři roky a jak rychle rodina rodičovskou čerpá. "Není to tak, že by všichni měli dostat najednou 80.000 korun," uvedla ministryně. U této varianty by podle ministerstva práce výdaje činily 8,6 miliardy.

Šéfka resortu financí Alena Schillerová (za ANO) před několika dny řekla, že bude s Maláčovou chtít její návrh probrat. Podotkla, že očekává od ministerstva práce ale i úspory. Obě ministryně se sešly ve čtvrtek. Na dotaz ČTK, zda se jednání posunulo a jaký je výsledek, Maláčová neodpověděla. "Neřeknu vám nic. Jsou to interní jednání kolem státního rozpočtu. Jednáme s paní ministryní pravidelně," řekla pouze ministryně práce. Se smíchem dodala, že "stříká krev a skrz dveře je slyšet z kanceláří hluk".

Babiš už dřív uvedl, že by koalice měla rozhodnout o způsobu zvýšení rodičovské do konce května, kdy bude vláda schvalovat první verzi rozpočtu na příští rok. Podle Maláčové se "rámcově" ví, jak bude rozpočet jejího resortu příští rok vypadat. "Co se týká jednotlivých položek, o tom se vyjednává nejintenzivněji v druhé polovině srpna," uvedla ministryně. Návrh státního rozpočtu musí vláda Sněmovně poslat do konce září.