Vláda dodá Ukrajině další munici a protichemickou ochranu

Praha - Vláda dnes projednala další pomoc Ukrajině, vzhledem k utajenému režimu materiálu však premiér Petr Fiala (ODS) nezveřejnil podrobnosti chystaného daru. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) před zasedáním kabinetu uvedla, že Česko bude dál pomáhat Ukrajině napadené Ruskem s výzbrojí. Rozhodovat se podle ní mělo o dodávce protichemického materiálu, chystá se také další zásilka munice. České televizi později řekla, že tato vojenská pomoc má hodnotu něco přes osm milionů korun.

Fiala po zasedání kabinetu prohlásil, že česká pomoc ve prospěch Ukrajiny je kontinuální. "Dnes jsme projednávali další podporu v důvěrném režimu, takže u toho bych zůstal," uvedl. S ohledem na bezpečnost dodávek je podle něj nutné nezveřejňovat klíčové informace příliš brzy a zachovávat potřebnou opatrnost.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes ve videoprojevu v českém Parlamentu uvedl, že Česko Ukrajině pomohlo významnými zbraněmi tehdy, když byly nejvíce zapotřebí. "Ale můžete si být jisti, že tím jste podpořili i sami sebe, svoji vlastní svobodu i vlastní život," poznamenal. Podpora by podle Zelenského měla trvat do dosažení vítězství.

Černochová poté uvedla, že Fiala další pomoc přislíbil. "Myslím, že to je naší povinností, protože pokud se nepoučíme ze své historie, tak si ji možná budeme nuceni zopakovat, to zaznělo z úst Volodymyra Zelenského zcela jasně. Zcela jasně zazněl i příslib, že nebudeme polevovat v pomoci," konstatovala Černochová. Zmínila, že vojenští zásobovači se už 100 dnů snaží prohledávat sklady, aby mohli Ukrajině pomoci, a poděkovala jim za to.

Důležitost dodávek zbraní nyní spatřuje ministryně v tom, že válka na Ukrajině směřuje do fáze zamrzlého konfliktu. "To je to, co (ruský prezident) Vladimír Putin chce, abychom se utahali pomocí," konstatovala.

Česká republika byla jednou z prvních zemí, která Ukrajině v souvislosti s ruskou invazí do země poskytla konkrétní vojenskou pomoc. Podle dřívějšího vyjádření Černochové poskytla česká vláda do konce května Ukrajině vojenský materiál za více než 3,5 miliardy korun, další dodávky za 600 až 700 milionů korun mají následovat. Zástupci vlády dříve potvrdili dodávky ručních zbraní, raket nebo zdravotnického vybavení, Ukrajina ale dostala také dělostřeleckou munici nebo těžké zbraně. Vedle toho český stát i nevládní organizace posílají na Ukrajinu humanitární pomoc, především zdravotnický materiál, potraviny nebo potřeby k nouzovému ubytování, ale třeba i dva provizorní mosty.