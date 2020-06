Vláda do konce června zváží možnosti pomoci Sokolovské uhelné

Sokolov - Vláda chce do konce června posoudit možnosti, jak by mohla pomoci s transformací Sokolovské uhelné (SUAS). V Sokolově to řekl premiér vlády Andrej Babiš (ANO). SUAS už ohlásila, že v polovině roku zastaví kvůli rostoucím cenám emisních povolenek provoz plynárenské části kombinátu Vřesová a propustí asi 1000 lidí.

Premiér, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) a ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) se dnes sešli s vedením Sokolovské uhelné v Sokolově. SUAS už před časem navrhla vládě, aby jí stát odpustil emisní povolenky za plynárenskou část kombinátu ve Vřesové, a firma by tak mohla další tři roky zaměstnanost udržet.

Podle Havlíčka ale není odpuštění emisních povolenek pravděpodobné. "Není to o tom, že stát začne kompenzovat emisní povolenky, to si asi nemůžeme dovolit a byl by to precedens i pro jiné společnosti," řekl ministr.

Podle předsedy dozorčí rady SUAS a spolumajitele firmy Jaroslava Rokose společnost kvůli drahým emisním povolenkám na plynárenské části tratí 100 milionů korun měsíčně. "Věřím, že se podaří najít řešení, aby byl proces oddálen minimálně do doby, než se podaří vytvořit nová pracovní místa, aby lidé neskončili na úřadu práce," řekl Rokos.

Maláčová poukázala na rostoucí nezaměstnanost v regionu. V květnu podle ní stoupla nezaměstnanost v Karlovarském kaji na 4,9 procenta a na Sokolovsku na 5,6 procenta. Přitom ještě před měsícem to bylo 4,3 procenta v kraji a a pět procent na Sokolovsku.

Sokolovská uhelná má v současné době okolo 3000 zaměstnanců a dalších asi 700 v dceřiných firmách. Kromě těžby uhlí se zabývá jeho zpracováním, a to i na paroplyn, který využívá ve své elektrárně ve Vřesové. Provozuje také uhelnou elektrárnu v Tisové.