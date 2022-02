Vláda dnes schválí další dodávku zbraní a vojenské techniky pro Ukrajinu

Praha - Vláda na dnešním mimořádném jednání schválí další dodávku zbraní a vojenské techniky pro Ukrajinu. V pořadu Partie Terezie Tománkové v CNN Prima News to dnes řekl premiér Petr Fiala (ODS). Přeprava materiálu by se měla uskutečnit už dnes odpoledne, poznamenal. Vláda se sejde na mimořádném jednání dnes ve 12:30.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle Fialy požádal o konkrétní zbraně a zbraňové komplexy a vojenskou techniku. "Udělal jsem všechny nezbytné kroky, abych zjistil, jestli jsme zbraně schopni poskytnout. Zjistil jsem, že ano," řekl premiér. O vzájemné debatě informovali Fiala i Zelenskyj v sobotu večer.

Česko dnes už odeslalo zbraně na pomoc Ukrajině. Vlak s pomocí dnes ráno překročil česko-polské hranice, uvedla na twitteru armáda. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v sobotu řekla, že Česko daruje Ukrajině 30.000 pistolí, 7000 útočných pušek, 3000 kulometů, několik desítek pušek pro ostřelovače a asi milion nábojů. Dnes by tedy měl kabinet schválit další pomoc.

Přepravu již schváleného darovaného materiálu v hodnotě asi 188 milionů korun zajišťuje Česká republika. Postará se i o přepravu munice, kterou vláda Ukrajině darovala už v lednu a zatím zůstávala na českém území.

Nabídku zbraní předložilo i ministerstvo vnitra, hlásí se i městské policie. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v sobotu uvedl, že kvůli složité byrokracii s vyskladněním a odepsáním zbraní nestihne jeho ministerstvo armádní zásilku. K pomoci se ale připojí v dalších dnech, naznačil.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v sobotu připravilo nákup i přepravu stovek tun pohonných hmot, které Česko daruje Ukrajině. Na twitteru to uvedl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Mluvčí rezortu Vojtěch Srnka následně na dotaz ČTK sdělil, že ministerstvo zatím nebude z důvodu opatrnosti zveřejňovat bližší detaily.

"Já jako premiér tady nebudu k něčemu vyzývat,“ řekl dále předseda vlády k údajnému zájmu některých českých občanů odjet bojovat na Ukrajinu. Dodal, že pokud chce někdo pomáhat, má se připojit k některé humanitární organizaci.

Černochová v sobotu řekla, že pokud by čeští dobrovolníci chtěli pomáhat na Ukrajině v neziskových nestátních organizacích, které už tam nyní působí, pak jim v tom nic nebrání. Pokud by ale chtěli čeští občané vstoupit do ukrajinské armády, upozorňuje resort obrany na to, že občan ČR smí vstoupit do ozbrojených sil jiného státu pouze se souhlasem českého prezidenta. Výjimku tvoří služba v ozbrojených silách členských států NATO. Podmínky upravuje branný zákon.

Fiala připomněl, že Česko už Ukrajině nabídlo a poskytlo zdravotnickou pomoc v podobě traumasetů. "Další zdravotnický materiál ve výši asi deseti milionů korun na Ukrajinu také posíláme. Schválili jsme i 300 milionů korun na další humanitární pomoc, ale tu budeme posílat podle toho, jak nás o to ukrajinská strana požádá, tak aby to doputovalo k lidem, kteří to potřebují," uvedl premiér. Vyzval k tomu, aby lidé pomoc poskytovali skrze například neziskové organizace.