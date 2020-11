Vláda dnes rozhodne o návrhu na prodloužení nouzového stavu

Premiér Andrej Babiš (vlevo) uvedl 29. října 2020 v Praze do funkce nového ministra zdravotnictví Jana Blatného (vpravo).

Praha - Vláda se dnes bude zabývat návrhem na prodloužení nouzového stavu kvůli koronavirové epidemii. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) chce požádat Poslaneckou sněmovnu o dalších 30 dní, aktuálně stav nouze platí do 20. listopadu. Dolní komora by o tom zřejmě měla jednat ve čtvrtek. Z nekoronavirové agendy kabinet hnutí ANO a ČSSD probere například novelu zákona, na základě které by zájemcům o prodloužení prověrky pro přístup k utajovaným informacím nemělo v budoucnu v době nouzového stavu hrozit, že Národní bezpečnostní úřad (NBÚ) nestihne včas rozhodnout o jejich žádosti. Zabývat se vláda bude i příspěvkem pro propuštěné zaměstnance hnědouhelné Sokolovské uhelné (SU).

Pokud NBÚ nestihne o prodloužení prověrky rozhodnout, prověrka podle novely nevyprší k původně stanovenému datu a přístup k utajovaným informacím zůstane do rozhodnutí NBÚ zachován. Týkat se to má osob, které již prověrku mají a žádost o její prodloužení podají v době nouzového stavu, stavu ohrožení státu či válečného stavu. Nejdéle však přístup zůstane na dobu 12 měsíců po skončení platnosti původního osvědčení.

Pracovníci SU by podle návrhu na úpravu nařízení vlády měli získat státní příspěvek 5300 korun měsíčně po dobu tří měsíců až pěti let v závislosti na odpracované době a věku pracovníka. V SU podle podkladů během letoška a příštího roku skončí asi 1000 lidí. Vláda také rozhodne návrh ministerstva dopravy na zavedení nových sazeb mýtného, což by mělo zvýšit příjmy z něho zhruba o 1,5 miliardy korun. Změny se ovšem nelíbí podnikatelům. Návrh dále zavádí také změny platnosti dálničních známek, roční viněty budou místo kalendářního roku platit po dobu 365 dní.

Kabinet se také bude zabývat návrhem ministerstva vnitra na přesnější vymezení okruhu lidí, kteří budou považováni za rodinné příslušníky občanů Evropské unie. Resort chce oddělit práva nejbližší rodiny a lidí, kteří mají s občany EU pouze volnější příbuzenské vazby. Vládu Andreje Babiše (ANO) zaměstná též novela zákona o zadávání veřejných zakázek, jež je však podle předkládajícího ministerstva pro místní rozvoj spíše technickou záležitostí.

Vláda projedná též návrh nařízení o ochraně zdraví při práci, který zařazuje koronaviry SARS, MERS a nový typ SARS-CoV-2 způsobující nemoc covid-19 mezi biologická rizika při práci. Projednat by kabinet měl též jmenování dvou nových členů vládní Rady pro výzkum vývoj a inovace (RVVI), a to lékaře a vědce Mariána Hajdúcha, který mimo jiné vede laboratorní skupinu ministerstva zdravotnictví a má na starosti zejména kapacity testování covid-19, a odborníka na elektrotechniku Jiřího Holoubka. Zabývat by se vláda měla i návrhem, aby letos národní vědecké ocenění Česká hlava dostal molekulární imunolog Václav Hořejší.

