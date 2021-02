Vláda dnes projednává testování ve firmách a prodloužení Antiviru

Praha - Vláda dnes projednává plán testování na koronavirus ve firmách. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) navrhuje, aby se příspěvek státu na testování hradil snížením odvodů na zdravotní pojištění. Znamenalo by to legislativní změnu, řekl ministr na tiskové konferenci po jednání tripartity. Příspěvek by mohl být 80 až 100 korun, vláda podle Havlíčka řeší i frekvenci testování, která by mohla být dva až čtyři testy na zaměstnance měsíčně, řekl ministr v Českém rozhlasu-Radiožurnálu.

Vláda podle Havlíčka probírá detaily testování. "Ať už z úhlu pohledu dobrovolnosti, tak z pohledu takzvaného schváleného seznamu dodavatelů a výrobců, které musí uznat ministerstvo zdravotnictví," řekl Havlíček po jednání tripartity. Večer v Radiožurnálu doplnil, že Evropa zažívá v testování revoluci, kdy se na trh dostávají rychlotesty a nabízí se jejich využití ve firmách. Jejich cena se podle Havlíčka pohybuje od 60 do 150 Kč, v extrému do 200 korun.

Ministři dnes také projednávají, jak by se na testování finančně podílel stát a jak by náklady firmám proplácel. "Náš návrh bude, aby to šlo prostřednictvím snížení odvodů na zdravotní pojištění, na což se samozřejmě váže i určitá legislativní změna, ale je to prodiskutováno a podle našeho názoru to je správná cesta," dodal.

Pro masivní testování ve firmách se vyslovuje i opozice, požadují ho například Piráti nebo Starostové a nezávislí. Opatření by podle nich mohlo být jedním z řešení nelepšící se pandemické situace. Posílení testování opakovaně požadovali také zaměstnavatelé.

Vláda dnes projedná prodloužení Antiviru do konce dubna

Vláda dnes projedná prodloužení programu Antivirus do konce dubna. Firmy by měly od března dostávat příspěvky na mzdy jen na zaměstnance, kteří v nich pracují déle než tři měsíce. Po dnešním jednání tripartity to na tiskové konferenci řekla ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Příští týden se chystá svolat schůzku šéfů stran a poslaneckých klubů, odborů a zaměstnavatelů kvůli dlouhodobému kurzarbeitu, který má na Antivirus navázat. Chce na kurzarbeitových pravidlech najít širší shodu.

Program Antivirus má bránit propouštění. Prodlužoval se už několikrát. Skončit měl teď v únoru. Stát z programu vyplácí příspěvky na mzdy firmám, na které dopadla nařízená omezení. Příspěvkem A stát proplácí celé mzdy s odvody do 50.000 korun v zavřených provozech a 80 procent náhrady lidí v karanténě do 39.000 korun. Příspěvkem B dorovnává 60 procent náhrady do 29.000 korun při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin.

"Na vládu nesu návrh na prodloužení Antiviru do dubna. Nárok na podporu by měli pouze zaměstnanci z pracovních míst, kteří nastoupili tři měsíce před čerpáním podpory," uvedla Maláčová.

Tento týden ministerstvo podle ní připraví jednání k návrhu kurzarbeitu, který by měl na Antivirus navázat. Schůzka předsedů stran a poslaneckých klubů i zástupců odborů a zaměstnavatelů by se měla konat příští týden. "Chci se dobrat návrhu, aby mohl být legislativní proces ukončen," uvedla Maláčová.

Závěrečné kolo jednání o novele o zaměstnanosti, která pravidla zkrácené práce se státním příspěvkem na mzdy za neodpracovaný čas upravuje, se mělo konat minulý pátek ve Sněmovně. Předloha se vrátila ale do podrobnějšího projednávání. Shoda na normě není.

"Už mě ani nebaví o tom něco říkat a vysvětlovat. Je to zbytečná politická válka," uvedl prezident zaměstnavatelského Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák. Podle něj premiér Andrej Babiš (ANO) dnes na tripartitním jednání řekl, že kurzarbeit není to nejdůležitější. Šéf svazu podotkl, že Antivirus je možné prodlužovat do konce letošního roku. "Zdá se, že budeme postupovat k tomuto datu," posteskl si Hanák.

Odboráři si podle předáka Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly umí představit, že by program Antivirus existoval déle než do konce dubna. "Dozvěděli jsme se (na jednání tripartity), že kurzarbeit je problém, protože ho ANO blokuje, a není to priorita," řekl Středula.

Podle Maláčové Babiš minulý týden na jednání vedení koalice slíbil, že se bude kurzarbeitem zabývat a návrh si nastuduje. Ministryně řekla, že postup by měl být teď podobný jako u pandemického zákona, o němž jednali lídři parlamentních stran a na němž našli shodu.