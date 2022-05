Vláda dnes projedná růst důchodů či jednorázový příspěvek na děti

Praha - Mimořádnou zářijovou valorizaci penzí kvůli vysoké inflaci projedná na dnešním zasedání vláda. Ministři by se měli zabývat i návrhem na jednorázovou dávku 5000 korun na dítě do 18 let pro rodiny s ročním příjmem do milionu korun hrubého. Kabinet po souhlasu Sněmovny také prodlouží do konce června nouzový stav, který platí kvůli migrační vlně z válkou zasažené Ukrajiny.

Po běžném lednovém přidání se budou důchody letos mimořádně zvedat od června, kabinet by měl dnes v nařízení rozhodnout o další valorizaci od září. Zásluhová část všech starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů se má zvednout o 5,2 procenta. Průměrná starobní penze tak má vzrůst o 699 korun. Na přidání bude od září do konce roku potřeba 7,8 miliardy korun.

Na asi 9,1 miliardy korun by mohl státní rozpočet vyjít mimořádný příspěvek, který má zmírnit dopady zdražování na rodiny s dětmi. Příspěvek 5000 korun by měl stát vyplatit na děti, jimž 1. srpna nebude ještě 18 let. Pokud na ně rodiče pobírají přídavky, měli by novou dávku dostat automaticky v srpnu. Ostatní rodiče o ni budou muset požádat elektronicky přes aplikaci, nebo osobně v tzv. Czech Pointech.

Ministři se budou zabývat i možnými motivačními opatřeními pro uprchlíky z Ukrajiny, aby se usazovali i v méně vytížených regionech. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) navrhuje omezit uprchlíkům vyplácení dávek a dotací jejich ubytování v místech, kde už není kapacita. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) kabinet projedná možné motivace dnes informativně, za týden by je mohla definitivně schválit po analýze legislativní skupiny Ústředního krizového štábu.

Kabinet projedná také nařízení, které má zjednodušit vysazování nepůvodních druhů ryb v ČR. Na programu je i návrh ministerstva průmyslu a obchodu, aby obchodníci, kteří nevyužívají svou rezervovanou kapacitu v plynových zásobnících v požadovaném minimálním množství, o část své kapacity přišli. Zabývat se bude i jmenováním dosavadního prorektora Zdeňka Horáka novým rektorem Vysoké školy polytechnické Jihlava.