Vláda dnes projedná rozšíření programu Covid III o investiční úvěry

Praha - Vláda dnes rozhodne o rozšíření státem zaručených úvěrů firmám v programu Covid III i o úvěry určené nejen na provoz, ale i na investice. Začátek čerpání investičních úvěrů lze očekávat zhruba na začátku května. Na tiskové konferenci o tom informovala ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Zaručené úvěry budou postupně podle ministryně nahrazovat přímou vládní pomoc. "Máme tu program Covid III, kterým jsme si vytvořili úvěrový rámec ve výši zhruba 500 miliard korun připravených u komerčních bank pro podnikatele a firmy k nastartování jejich podnikání. Jako velice důležité pak vidím rozšíření účelovosti zaručených úvěrů z provozních na investiční," uvedla ministryně.

Rozšíření účelovosti státem zaručených úvěrů i na investice umožnila loňská novela zákona o státních zárukách tzv. program Covid Invest. EU podle materiálu, který má ČTK k dispozici, notifikovala program 29. března. "Úpravou Invest bude rozšířen stávající program COVID III - zaměřený původně jen na provozní podporu - i na podporu podniků, které chtějí realizovat v rámci své podnikatelské činnosti investiční záměry," uvádí materiál.

Podpora se nově bude vztahovat na investiční úvěry až do 90 milionů korun v závislosti na velikosti podniku a maximální výši ručení. V případě firem do 250 zaměstnanců bude stát ručit až do 90 procent u úvěrů do 50 milionů korun a do 50 procent pro úvěry do 90 milionů korun. V případě podniků od 251 do 500 zaměstnanců by stát měl ručit až do 80 procent pro úvěry do 50 milionů korun a až do 50 procent u úvěrů do 80 milionů korun. O podporu bude možné požádat do konce roku a délka ručení bude maximálně šest let.

"Jsme přesvědčeni, že poptávka po investičních úvěrech začne nabíhat s opadající nejistotou způsobenou pandemií. Průzkumy přitom ukazují, že zaručené investiční úvěry by mohly nastartovat oživení zejména segmentu malých a středních podniků," uvedl prezident České bankovní asociace Tomáš Salomon.

Banky v COVID III k 15. březnu podle ČNB schválily 4204 žádostí v objemu 28,4 miliardy korun. Podnikatelé z programu zatím získali půjčky za zhruba 23,4 miliardy korun. Ve srovnání s údaji k 28. únoru počet přijatých žádostí k 15. březnu vzrostl o 280, objem stoupl o 1,4 miliardy korun.