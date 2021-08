Vláda dnes projedná pravidla začátku nového školního roku

Praha - Vláda bude dnes večer na mimořádném zasedání řešit, jak budou s ohledem na pandemii koronaviru školy fungovat od začátku září. Bude to jediné téma zasedání, které se uskuteční od 19:30 přes videohovor. Podle již dříve schváleného materiálu se žáci základních a středních škol na začátku září třikrát otestují antigenními testy na covid-19.

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo návrh protiepidemických opatření pro provoz škol od září na konci července. Ministerstvo školství poté materiál rozeslalo školám s tím, že konečnou podobu dostanou po úpravě do finální podoby mimořádného opatření. Ministerstvo školství pak začalo návrh konzultovat s řediteli škol.

Z návrhu mimo jiné plyne, že školy by měly od září v co největší míře zachovávat homogenitu skupin dětí a omezit slučování tříd či hromadné školní akce. Neměly by se pořádat například besedy či divadelní představení, omezit by se měl i pohyb cizích lidí v prostorách škol a tělocvik by měl být co nejvíc venku. To, kde budou muset děti a zaměstnanci školy nosit roušky či respirátory, by se mělo řídit aktuálními opatřeními ministerstva. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) dříve uvedl, že jako minimum předpokládá zachování roušek třeba na chodbách či v šatnách.

Podle některých ředitelů škol řadu navrhovaných opatření nebude možné splnit. Patří mezi ně třeba udržení homogenity žáků, zajištění izolačních místností či zajištění teplé vody ve všech třídách.