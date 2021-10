Vláda dnes projedná návrhy MPSV či jmenování soudců

Praha - Čtveřici vládních nařízení předložených ministerstvem práce, návrhy na investiční pobídky či jmenování soudců projedná na dnešním jednání vláda ANO a ČSSD. Na prvním povolebním zasedání by se ministři mohli zabývat i epidemickou situací. V Česku vytrvale roste takzvané incidenční číslo, které udává počet nově nakažených covidem-19 za týden v přepočtu na 100.000 obyvatel.

Ministerstvo práce předkládá například nařízení, podle kterého by se měla od listopadu upravit pravidla, na jaké výdaje v sociálních službách není možné poskytovat dotace. Změnit chce i seznam povolání ve veřejném sektoru a státních službách či výpočet převáděného důchodového pojištění mezi systémy penzí ČR a EU, což se týká lidí pracujících v evropských institucích.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) chce navrhnout prezidentovi ke jmenování 50 nových soudců. Novým předsedou Krajského soudu v Brně by se pak měl stát místopředseda tohoto soudu Milan Čečotka. Ministerstvo financí předložilo návrh na rekonstrukci administrativní budovy na pražském nábřeží Edvarda Beneše naproti Strakově akademii zhruba za miliardu korun.

Premiér Andrej Babiš (ANO) po sobotním vyhlášení výsledků voleb nebyl schopen odpovědět, zda bude chtít do ustanovení nového kabinetu pokračovat ve vládě s ČSSD poté, co se nedostala do Sněmovny. Z telefonátu s vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) podle Babiše vyznělo, že by Hamáček pochopil, pokud by tomu tak nebylo.