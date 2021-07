Vláda dnes projedná návrh na jmenování Stříže šéfem žalobců

Praha - Návrhem ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) na jmenování Igora Stříže nejvyšším státním zástupcem se dnes bude zabývat vláda. Stříž řídí Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ) od 1. července, kdy jakožto první náměstek převzal pravomoci končícího šéfa žalobců Pavla Zemana. Kromě toho menšinový kabinet ANO a ČSSD projedná například pět poslaneckých návrhů nebo návrh nařízení vlády k přepravě zbraní bez souhlasu úřadů z pera ministerstva vnitra.

Benešová Stříže na post nejvyššího státního zástupce navrhla už na konci června, vláda to však dosud neprojednala. Premiér Andrej Babiš (ANO) dříve zmínil, že by šéfa žalobců mohl jmenovat až nový kabinet po volbách, jak žádá opozice. Podle Lidových novin předseda vlády Střížovu nominaci odmítl a Benešové údajně řekl, že ji odvolá z funkce, pokud navrhne někoho z okolí Pavla Zemana. Premiér prosazoval, aby byl kandidát zvnějšku soustavy státního zastupitelství, napsal deník.

Vláda též projedná trojici předloh poslanců koaliční ČSSD k širším změnám v důchodech. Její podporu zřejmě nezískají. Neutrálně by se mohl kabinet postavit podle podkladů k novele, podle níž by lidé pracující v náročných profesích mohli odcházet do důchodu dříve.

K dalším předloženým změnám v penzích navrhli vládní legislativci záporné stanovisko. Jde o rozdělení veřejného systému na nultý pilíř, z něhož by se všem vyplácela stejná penze, a na první pilíř pro vyplácení zásluhové části podle výše odvodů a odpracovaných let. Druhý návrh se týká zvýšení důchodu o 500 korun měsíčně za vychované dítě.

Do výčtu zbraní, které lze do Česka dopravit z jiného členského státu EU bez předchozího souhlasu českých úřadů, by nově mohly spadat pouze zbraně, které nejsou zbraněmi palnými – tedy plynové a paintballové a střelivo do nich. Počítá s tím návrh ministerstva vnitra.