Vláda dnes projedná hlavně novou odpadovou legislativu

Praha - Především novou odpadovou legislativou se bude na dnešním zasedání zabývat vláda. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) by měl také ministry informovat o nesouhlasném stanovisku, které jeho resort tento týden zašle k otázce rozšiřování polského hnědouhelného dolu Turów u česko-polské hranice. Kabinet má na programu i přesuny peněz v letošním rozpočtu ministerstva práce.

Podle návrhu zákona o odpadech má například vzrůst poplatek za ukládání směsného komunálního odpadu na skládky, obce pak mají dostat možnost motivovat občany, aby více třídili. Čtyři zákony, které řeší mimo jiné nakládání s odpady, obaly a vybranými výrobky s ukončenou životností, by měly podle ministerstva platit od počátku roku 2021.

Ministerstvo práce chce část letošní sumy vyhrazené na dávky v hmotné nouzi přesměrovat do příspěvků na péči, na který mu chybí peníze. Celkem to má být 1,17 miliardy korun. Správa železniční dopravní cesty předkládá materiál, podle kterého prodá nepotřebnou regionální dráhu mezi Hrušovany nad Jevišovkou a Hevlínem v Jihomoravském kraji. Jejím novým vlastníkem by se měla stát obec Hevlín, která za ni nabídla 2,2 milionu korun.

Kabinet se bude zabývat i vysláním české delegace na zasedání ministrů zahraničí států NATO v Bruselu, které se koná 20. listopadu, či odměnami poradních orgánů orgánů vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Za letošní rok by měly činit 17,7 milionu korun, meziročně o 8,2 milionu více.