Vláda dnes projedná další dodávku pro ukrajinskou armádu, chystá zásilku munice

Praha - Česká republika podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) potvrdila, že bude dál pomáhat Ukrajině napadené Ruskem s výzbrojí. Dnes bude vláda rozhodovat o dodávce protichemického materiálu, sdělila Černochová novinářům po videoprojevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v českém Parlamentu. Dodala, že se chystá také další zásilka munice.

Ukrajinský prezident uvedl, že Česko Ukrajině pomohlo významnými zbraněmi tehdy, když byly nejvíce zapotřebí. "Ale můžete si být jisti, že tím jste podpořili i sami sebe, svoji vlastní svobodu i vlastní život," poznamenal. Podpora by podle Zelenského měla trvat do dosažení vítězství.

Premiér Petr Fiala (ODS) podle Čenochové další pomoc přislíbil. "Myslím, že to je naší povinností, protože pokud se nepoučíme ze své historie, tak si ji možná budeme nuceni zopakovat, to zaznělo z úst Volodymyra Zelenského zcela jasně. Zcela jasně zazněl i příslib, že nebudeme polevovat v pomoci," konstatovala Černochová. Zmínila, že vojenští zásobovači se už sto dnů snaží prohledávat sklady, aby mohli Ukrajině pomoci, a poděkovala jim za to.

Důležitost dodávek zbraní nyní spatřuje ministryně v tom, že válka na Ukrajině směřuje do fáze zamrzlého konfliktu. "To je to, co (ruský prezident) Vladimír Putin chce, abychom se utahali pomocí," konstatovala.