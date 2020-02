Vláda dnes podle premiéra Babiše schválí zákaz letů do Číny

Praha - Vláda dnes podle premiéra Andreje Babiše (ANO) schválí zákaz letů mezi Čínou a Českem kvůli obavám z šíření nového typu koronaviru. Zákaz by podle něho mělo navrhnout ministerstvo zdravotnictví. Na programu má kabinet rovněž možné změny v zákonech o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, zákona o hnojivech či poslanecký návrh rozšiřující okruh rodin s nárokem na zvýšený rodičovský příspěvek.

Praha měla dosud s Čínou 12 leteckých spojení týdně. Zákaz letů mezi Čínou a Českem kvůli obavám ze šíření nového typu koronaviru by mohl začít platit do příští neděle, řekl Babiš v neděli večer televizi Nova. Vláda podle něj zákaz určitě schválí, jeho začátek se ale přizpůsobí tomu, aby se z Číny stihla vrátit asi stovka českých občanů, kteří chtějí domů.

Zákaz letů by měl podle Babiše (ANO) navrhnout ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), který po čtvrtečním vyhlášení globálního stavu zdravotní nouze Světovou zdravotnickou organizací takový postup označil za legitimní. Úřady poté řešily, jak krok právně a technicky provést. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) navrhne uvolnit až deset milionů korun na nákup zdravotnických pomůcek jako humanitární pomoc Číně.

Vláda pravděpodobně odmítne návrh poslanců opoziční ODS, podle které by vyšší příspěvek dostaly všechny rodiny s dětmi do čtyř let věku. Rodičovská se zvýšila od ledna o 80.000 na 300.000 korun pro nové žadatele a rodiny s dítětem do čtyř let, kteří k lednu příspěvek ještě pobírali. Kabinet zaujme negativní stanovisko asi i k návrhu, který předsouvá projednání státního závěrečného účtu ve Sněmovně před schvalování státního rozpočtu.

Ministři projednají i to, zda vláda přistoupí jako vedlejší účastník k řízení před Ústavním soudem, který bude řešit návrh na zrušení vládní novely zákona o elektronické evidenci tržeb. Kabinet také vyslechne informace, jak ministerstva životního prostředí a zemědělství řeší dopady plánovaného rozšíření polského hnědouhelného dolu Turów u českých hranic.