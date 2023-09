Vláda dnes chystá schvalování rozpočtu se schodkem 252 miliard korun

Praha - Státní rozpočet na příští rok, který počítá se schodkem 252 miliard korun, dnes projedná vláda Petra Fialy (ODS). Po kabinetu dostane rozpočet k projednání Sněmovna. Vláda má dnes na programu i materiál, podle kterého by stát měl v příštím roce hradit zhruba čtvrtinu vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a některých tepláren. Ministr vnitra pak předkládá návrh na vyslání policistů do zahraničí v reakci na posílení migrace na západobalkánské trase.

Kabinet musí podle rozpočtových pravidel předložit návrh rozpočtu Sněmovně do konce září. Podle Fialy by měl schodek činit 252 miliard korun, což by znamenalo snížení deficitu o 43 miliard proti plánu na letošní rok. Kromě úsporných opatření vláda počítá s investicemi do dopravy či bezpečnosti. Přijít o peníze nemají ani školy či věda, ačkoliv podle původního návrhu ministerstva financí se mají tyto kapitoly krátit.

Stát by měl v příštím roce hradit zhruba čtvrtinu vícenákladů spojených s výkupem elektřiny z obnovitelných zdrojů a některých tepláren. Zbývající část budou platit spotřebitelé v cenách elektřiny. Nařízení navrhuje, aby stát z rozpočtu platil na podporu obnovitelných zdrojů 9,35 miliardy korun. Zbývající část podpory by se měla rozpočítat do regulované složky cen elektřiny. Podle odhadu Energetického regulačního úřadu (ERÚ) budou celkové náklady na podporu obnovitelných zdrojů v příštím roce asi 36 miliard korun.

Ministři budou jednat i o zemědělských podporách, úpravách ve služebních a pracovních místech na úřadech od začátku října či o účasti ČR na navyšování kapitálu Rozvojové banky Rady Evropy. Mezi body programu jsou i jmenování členů správních rad zdravotních pojišťoven nebo změny ve složení výboru Státního fondu dopravní infrastruktury. Ministři by mohli projednat také novou obrannou strategii, kterou před týdnem probírala Bezpečnostní rada státu.