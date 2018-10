Praha - Požadavek na dvě miliardy korun jako kompenzaci pro zemědělce a pěstitele stromů projedná dnes vláda. Víc než 1,1 miliardy korun by chtělo ministerstvo zemědělství ze státního rozpočtu nově, zbylých 850 milionů Kč má k dispozici z nevyčerpaných peněz. Ministerstvo zemědělství odhaduje škody spojené s letošním suchem na až 11 miliard korun. Ministerstvo zemědělství také kabinetu navrhne, aby Lesy ČR do státního rozpočtu letos odvedly 2,5 miliardy korun.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) předloží také novelu, která zvýší příspěvky státu na podporu lesníků o 640 milionů korun. Větší příspěvky by měly pomoct sázet zpevňující dřeviny, podporovat drobnou zvěř ve volné krajině a snižovat škody způsobované větší zvěří na lesních porostech. Sto milionů korun by nově mělo jít pro myslivce, kteří budou lovit více divokých prasat než byl průměr za posledních tři roky. Za každý zastřelený kus by měli dostat dva tisíce korun.

Ministři proberou také novelu zákona o drahách, která upravuje zavedení systému jednotných jízdenek na železnici. Stát tím chce umožnit cestujícím využívat vlaky více dopravců při jedné cestě na jedinou jízdenku a postoupit tak při liberalizaci trhu. Vybudování a pětiletý provoz systému bude stát 254 milionů korun. Podle dřívějších vyjádření ministerstva dopravy by měl být systém jednotného tarifu hotový do roku 2020. Novela také možní na tuzemský železniční trh vstup zahraničních dopravců, aniž by museli mít v Česku sídlo.

Z poslaneckých iniciativ vláda posoudí návrh ODS na odebírání dávek v hmotné nouzi na čtvrt roku za tři závažné přestupky opoziční. Kabinet by měl zaujmout k předloze podle podkladů záporný postoj mimo jiné kvůli obavě, že by mohla vést k nárůstu počtu majetkových trestných činů a přestupků. Zejména kvůli očekávaným rozpočtovým dopadům vláda zřejmě odmítne návrh Pirátů na zavedení druhé, snížené sazby daně z nabytí nemovitých věcí. Piráti chtějí dvouprocentní sazbou, která by existovala vedle současné čtyřprocentní, zpřístupnit vlastní bydlení větší části obyvatel.

Návrh poslanců ODS na rozšíření významných dnů o Památný den sokolstva vláda podle připravovaného stanoviska před zákonodárci nepodpoří, ale ani neodmítne.