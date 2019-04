Praha - Vláda v letech 2020 až 2027 rozdělí mezi tři nové programy zaměřené na průmysl, dopravu a životní prostředí 15 miliard korun. První uchazeči by se mohli o peníze hlásit v letošním roce. V tiskové zprávě o tom informovala Technologická agentura České republiky (TA ČR), která bude vybrané projekty realizovat.

Téměř deset miliard korun je určeno na program TREND ministerstva průmyslu a obchodu. Jeho hlavním cílem je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti českých podniků rozšířením jejich trhů v zahraničí a pronikáním na nové trhy. Program má také přispět ke zvýšení počtu podniků s vlastními výzkumnými a vývojovými aktivitami.

Do programu Prostředí pro život ministerstva životního prostředí by mělo jít 3,8 miliardy korun. Polovina peněz by měla přispět na výzkum sucha a změn klimatu. "Očekáváme, že program přinese nová řešení například ve využití klimatických modelů pro dlouhodobé předpovědi sucha nebo pilotní projekty pro adaptaci krajiny," řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO). Program by se měl zaměřit také na zlepšení kvality ovzduší a vody, rozvoj odpadového a oběhového hospodářství či ochranu a efektivní využívání přírodních zdrojů.

Zhruba dvě miliardy jsou vyčleněny na program DOPRAVA 2020+ ministerstva dopravy, jehož cílem je rozvoj dopravy s ohledem na její udržitelnost, bezpečnost a ekonomiku. Podpořeny budou například projekty zaměřené na inteligentní řešení či digitalizaci navigačních a družicových systémů.

Agentura bude s ministerstvy při realizaci programů spolupracovat. "Zahrnutí dalších programů pod naše křídla umožní širšímu okruhu uchazečů a příjemců dotací žádat o podporu stejným způsobem, za obdobných podmínek a na stejném místě. Celý systém státní podpory aplikovaného výzkumu je díky tomu transparentnější a efektivnější, než kdyby byl roztříštěný na několika místech," uvedl předseda TA ČR Petr Konvalinka.

TA ČR od roku 2009 podpořila 2400 projektů a očekává, že díky třem novým programům přibudou stovky dalších.