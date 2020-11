Vláda chce změnit zákon kvůli nákupu antigenních testů

Praha - Vláda schválila návrh novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, který umožní nakupovat antigenní testy z veřejného zdravotního pojištění. Bude je moci nakoupit a rozvážet přímo distributor, řekl po jednání vlády ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). V pátek uvedl, že jednání o formě nákupu testů zpozdilo jejich dodání.

"Minulý týden jsme se snažili najít mechanismus pro jejich úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Změna zákona by tomu měla do budoucna předejít," uvedl.

Všechna zařízení, která mají klienty a zaměstnance testovat, by je měla mít podle Blatného do týdne. Mimořádné opatření počítalo s tím, že by se první vlna testování měla stihnout do středy 11. listopadu.

Ministr předpokládá, že se objedná až deset milionů testů. "Je snaha, aby se antigenní testy dostaly i k praktickým lékařům a dalším, ale rozhodnuto o tom není. Jednáme o tom," dodal ministr.

Asociace: Většina domovů do středy testy nestihne, ještě je nemají

Valná většina domovů pro seniory, postižené a další potřebné nestihne do středy začít s nařízeným testováním klientů a pracovníků. Testy ještě nedostaly, materiál se teprve bude rozvážet. Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS) žádá ministerstvo zdravotnictví, aby pravidla pravidelného testování na koronavirus upravilo a zahájení odložilo. ČTK to řekl prezident APSS Jiří Horecký. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) není nutné nařízení měnit. Domovy začnou testovat, až budou testy mít. Za pozdější vyšetření jim pokuty nehrozí, řekl ministr.

Nařízení o pravidelném testování klientů i personálu domovů každých pět dnů platí od minulé středy. Vzorky se musí poprvé odebrat do sedmi dnů, tedy do této středy. Zařízení na antigenní testy ale zatím čekají. Smlouvu na dodání testů podepsaly zdravotní pojišťovny se společností Avenier podle Horeckého v pátek večer a firma kontrakt s dodavatelem testů uzavřela v neděli. Materiál je nutné doručit na 1200 adres po republice.

"Určitě se testování nestihne. Distribuce testů začne pozvolna dnes, spíš zítra (v úterý). Na rozvoz je potřeba pět až sedm dní. Do středy nestihne začít s testováním téměř nikdo. Většina zařízení by možná mohla začít testovat ke konci týdne, některá pak příští týden," uvedl Horecký.

Podle něj asociace žádala už dvakrát o vyjasnění pravidel. Očekává, že ministerstvo dnes nařízení aktualizuje a zahájení případně odloží. Nařízení by také mohlo obsahovat například ustanovení, že s vyšetřením se začne do tří dnů po obdržení testů, míní Horecký. Zařízení by se měla dozvědět i to, jak mají postupovat u klientů s psychickými omezeními. Týká se to třeba autistů či lidí s demencemi. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden uvedl, že po odmítnutí testů klienti pokutu nedostanou.

Podle Blatného začíná rozvážení testů dnes, plně by mělo pokračovat v úterý. Skončit by mohlo zhruba do týdne. "Nedomníváme se, že by nařízení bylo potřeba měnit. Ve chvíli, kdy nemají zařízení testy k dispozici, nemohou nařízení naplnit. Nikdo je nebude penalizovat. Jakmile testy dostanou, budou podle nařízení pokračovat," řekl dnes po jednání vlády Blatný. Za zpoždění podle něj mohou nejasná zákonná pravidla pro pořízení a úhradu testů, kabinet kvůli tomu dnes schválil návrh novely o veřejném zdravotním pojištění.

Testování má včas odhalit případnou nákazu v domovech a má bránit jejímu šíření. K zavedení plošných testů u personálu a obyvatel v zařízeních vyzývali vládu už na jaře experti z vysokých škol a organizace na pomoc seniorům. Začátkem dubna pak tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) oznámil, že se personál bude plošně testovat každé dva týdny rychlotestem k prokázání protilátek. Znovu s požadavkem na plošné testování přišla začátkem září ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Opatření vláda projednala zhruba před dvěma týdny.

Podle poskytovatelů péče mělo ministerstvo zdravotnictví nejdřív zjistit, jak dlouho bude zajištění testů, uzavření smluv a rozvoz materiálu trvat. "Tady se nejdřív opatření týká klientů, pak i zaměstnanců, pak dalších sociálních služeb, pak se mění. Pak se testování nestíhá zavést. Dovysvětluje se to někde na twitteru. Je to pro zařízení stres. Brala to tak, že někdo ví, co dělá. Teď nevědí, kdy dorazí testy. Mají nějak nastavené směny, musí vše upravit," uvedl Horecký.

Testy mohou dělat jen zdravotníci. Odbory a asociace minulý týden upozorňovaly na to, že zdravotnický personál v domovech chybí, a to i kvůli karanténě, nemocenské či ošetřovnému se školáky. Odboráři a poskytovatelé varují před tím, že kvůli testování může scházet čas na potřebnou péči.

Podle šéfa APSS situaci pak zkomplikuje pětidenní opakování testů. Testovací dny totiž připadnou i na víkendy, kdy má část pracovníků volno. "Pětidenní interval nebude možné dodržet," uvedl Horecký. Podle něj musí mít péče přednost a testování by ji nemělo nabourat.

Nakažených seniorů v Česku přibývá. U starších lidí mívá nákaza horší průběh, víc je také obětí. Lidé nad 75 let tvořili v říjnu podle statistik sedm procent nakažených, dvě pětiny hospitalizovaných s covidem a 71 procent obětí. Na konci října byl covid v 209 domovech, nakažených bylo 4763 klientů a pracovníků.