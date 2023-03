Vláda chce zapojit Národní rozvojovou banku do stavby dostupných nájemních bytů

Praha - Státní Národní rozvojovou banku (NRB) chce vláda nově zapojit také do výstavby dostupných nájemních bytů. Kabinet plánuje rovněž změnu zákona o Státním fondu podpory investic (SFPI), který podporuje rozvoj bydlení v Česku. Vláda tak chce podpořit svůj závazek, že na konci volebního období by se mohlo stavět až 10.000 nájemních bytů ročně navíc. Vyplývá to z dnes zveřejněného aktualizovaného programového prohlášení kabinetu.

Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) od začátku deklaruje, že podporuje rozvoj všech typů bydlení (vlastnické, nájemní i družstevní). Proto chce připravit nové finanční nástroje na výstavbu dostupných nájemních bytů formou například fondového financování nebo půjčky od Evropské investiční banky (EIB) a garancí státu za úvěry. Nově má být do této činnosti zapojena Národní rozvojová banka.

NRB byla založena v roce 1992 jako Českomoravská záruční a rozvojová banka, pod novým jménem funguje od září 2021. Jejím jediným akcionářem je Česká republika zastoupená ministerstvy průmyslu, financí a pro místní rozvoj. Banka nabízí podnikatelům úvěry s nulovou či zvýhodněnou úrokovou sazbou. Loni poskytla podnikatelům úvěry a záruky za 22,5 miliardy korun. Další zhruba miliardu korun uvolnila na rozvoj veřejné infrastruktury.

V prohlášení vlády je v oblasti bydlení také doplněno, že ke zvýšení výstavby nájemního bydlení má být využita širší paleta finančních zdrojů, včetně Národního plánu obnovy.

Změna zákona o Státním fondu podpory investic má umožnit flexibilnější fungování fondu a rozšířit možnost cílení programů, řekla ČTK mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Hešíková. Vláda v prohlášení uvedla, že do SFPI by se mělo přesunout více peněz na inovativní finanční nástroje na podporu bydlení. To má zahrnovat i prostředky na přípravu projektových dokumentací, výkupů nemovitostí a regeneraci brownfieldů pro účely bydlení, stejně jako na rekonstrukce zanedbaného bytového fondu.

V oblasti veřejných zakázek vláda nově formulovala, že do roku 2024 nastaví funkční model centrálních nákupů komodit tak, aby bylo zajištěno snížení administrativní náročnosti pro různé úrovně zadavatelů, a to zejména na bázi e-shopu či dalších efektivních forem veřejných nákupů.

U cestovního ruchu změnila název zákona o cestovním ruchu na zákon o řízení a rozvoji cestovního ruchu, který chce představit do konce letošního roku. V něm chce zlepšit koordinaci mezi resorty, samosprávami a profesními organizacemi a více propojit veřejné a soukromé zájmy. V novém prohlášení potvrdila, že spuštění systému e-Turista se o rok posunulo na rok 2025.