Vláda chce zajistit brexit, uvedla královna jejím jménem

Londýn - Britská královna Alžběta II. dnes v projevu sepsaném vládou v parlamentu oznámila, že prioritou kabinetu bude i v novém zasedacím období sněmovny zajistit odchod Spojeného království z Evropské unie 31. října. Londýn bude usilovat o nové partnerství se společenstvím založeném na volném obchodu, dodala. Kabinet navíc hodlá přijít s návrhem nového imigračního zákona, který po brexitu ukončí volný pohyb osob. Panovnice svým proslovem slavnostně zahájila novou parlamentní schůzi.

Jménem vlády pak ohlásila další zákony související s brexitem, nové daňové úpravy, posílení státní zdravotnické služby NHS, opatření týkající se boje proti zločinu, lepší přístup ke vzdělání a kroky k ochraně životního prostředí.

Britská média ale podotýkají, že jen málo návrhů má šanci stát se zákonem, protože současný konzervativní kabinet v čele s premiérem Borisem Johnsonem nemá v Dolní sněmovně většinu a země navíc patrně míří k předčasným volbám. Domácí agendu také plně zastiňuje nadcházející odchod Británie z EU, který má nastat už za 17 dní, ale Londýn a Brusel se stále nedohodly na podmínkách rozluky.

Nový imigrační zákon "položí základ spravedlivého, moderního a globálního imigračního systému", uvedla královna. Vláda je dále odhodlaná zajistit občanům zemí EU žijícím už nyní v Británii právo v zemi setrvat, dodala panovnice. Podle nové normy by ale občané unie, kteří by se chtěli do Británie nově přistěhovat, museli projít stejnými imigračními kontrolami jako lidé ze zemí mimo EU. Začal by též platit bodový systém, který by uchazeče posuzoval z různých hledisek, například zohlednil jejich kvalifikaci.

"Je to podivný den. Projev královny je normálně velkou událostí, ale letos je to v podstatě jen zahřívací kolo před zveřejněním volebního programu konzervativců. Je totiž nepravděpodobné, že jakékoli z oznámených opatření projde," napsala na twitteru analytička Laura Kuenssbergová z BBC. "Vláda sice oznamuje svůj program, ale chybí jí hlasy k tomu, aby mohla cokoli prosadit. Kuriózní. Bezprecedentní," uvedl komentátor BBC Robert Peston. Labouristická opozice dnešní dění označila za frašku.

Parlament dnes bude o vládním návrhu programu jednat a nakonec o něm patrně koncem tohoto týdne nebo příští týden hlasovat. Posledním premiérem, který toto hlasování prohrál, byl podle BBC v roce 1924 konzervativec Stanley Baldwin. Podle tisku stejný osud čeká i Johnsona.

Třiadevadesátiletá panovnice do Sněmovny lordů, kde je vládní program za přítomnosti členů Dolní sněmovny tradičně ohlašován, dorazila s veškerou pompou kočárem a s příslušnými královskými insigniemi. To je při této ceremoniální příležitosti tradicí.

Parlamentní schůze v Británii běžně trvá zhruba 12 měsíců. Na jejím konci zanikají všechny rozpracované návrhy zákonů a vláda následně prostřednictvím projevu královny při zahájení nové schůze představuje legislativní plány pro další období. Mezi dvěma schůzemi je přestávka, většinou třítýdenní. Obvykle se tak děje na jaře. Předchozí zasedací období bylo kvůli brexitu nejdelší od občanské války z poloviny 17. století, trvalo od června 2017.