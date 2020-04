Vláda chce stav nouze do 11. května a odložit splácení úvěrů

Praha - Vláda chce kvůli koronavirové epidemii prodloužit nouzový stav o dalších 30 dní, takže by platil do 11. května. Na dnešním zasedání schválila také moratorium na splácení úvěrů a hypoték i návrh, podle něhož budou mít firmy s uzavřenými provozy nárok na odklad nájmu. Ministři rozhodli, že prodejny domácích potřeb, které budou nabízet ochranné prostředky, mohou ve čtvrtek ráno otevřít. V Česku dosud zemřelo s nemocí COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, 39 lidí, vyléčilo se 61 pacientů. Počet potvrzených případů nákazy se zvýšil během dneška zatím o dvě stovky na 3508.

O prodloužení stavu nouze musí rozhodnout Poslanecká sněmovna, hlasovat by o tom měla příští týden, stejně jako o dalších vládních návrzích týkajících se koronavirové krize. Některé opoziční strany už dříve dávaly najevo výhrady k tak výraznému prodloužení stavu, který v zemi platí od 12. března. Vojtěch po zasedání vlády řekl, že epidemiologická situace v Česku i v zahraničí vyžaduje, aby byl nouzový stav prodloužen. Je to podle něj třeba i z hlediska zajištění ochranných prostředků. Ministr vnitra Jan Hamáček po jednání Ústředního krizového štábu uvedl, že nouzový stav je vhodný režim pro zvládání epidemie. Jeho trvání by neovlivnilo případné zmírňování restriktivních opatření, pokud by byla dobrá epidemiologická situace. Vláda tvrdí, že přísná omezení pohybu a podnikání by mohla začít uvolňovat po Velikonocích.

Epidemie dál silně dopadá na ekonomiku, v březnu podle analýzy Bisnode přerušilo podnikání přes 10.000 živnostníků. Odstávku výroby prodloužila do 14. dubna nošovická automobilka Hyundai, mladoboleslavská Škoda Auto až do 20. dubna.

Kromě řady velkých firem se s vážnými potížemi potýkají drobní podnikatelé a živnostníci, kteří nemohou lidem od poloviny března poskytovat své služby či výrobky. Ministři dnes souhlasili s tím, že firmy, které jsou v nájmu a kvůli vládním opatřením musely zavřít své provozy, budou moci požádat o odklad nájmu do 30. června. Na uhrazení splátek budou mít čas do konce března 2022. Lidé a firmy by také mohli podle návrhu ministerstva financí přerušit splácení úvěrů a hypoték, a to na tři nebo šest měsíců. Za přerušení by si banky neúčtovaly poplatky.

Za porušení opatření zavedených vládou a ministerstvem zdravotnictví kvůli šíření koronaviru by mohli policisté ukládat lidem na místě pokuty až 10.000 korun, například za porušení zákazu pohybu či za nezakrývání dýchacích cest mimo domov.

Od čtvrtka 2. dubna budou moci lidé nakupovat v prodejnách domácích potřeb, které nabízejí i ochranné prostředky, jako jsou respirátory, roušky, ústenky, šátky či šály, rukavice nebo dezinfekci. Jde o další výjimky ze zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, který se dosud netýkal například prodejen potravin, lékáren, drogerií, prodejen výpočetní techniky, zverimexů, trafik, zahrádkářství, květinářství nebo galanterií. Vláda se zabývala i možností omezit či úplně zrušit nedělní prodej potravin, ale zachovala současný stav.

Česko podle ministerstva zdravotnictví zatím epidemii zvládá a nehrozí mu italský či španělský scénář. Nemocniční kapacity jsou schopné situaci zvládat, řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula uvedl, že neodhalených případů nákazy COVID-19 je v české populaci asi 30 procent. Promořenost populace, tedy reálný podíl nakažených mezi obyvateli Česka, by měl zjistit zvláštní test. Jako vzorek bude testováno 5000 obyvatel Prahy, test provede pravděpodobně příští týden Univerzita Karlova.

Měsíc od prvního případu nemoci COVID-19 stoupl počet případů v Česku na více než 3500. Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) očekává v polovině dubna kolem 8000 nakažených a na konci měsíce přes 14.000. Podíl seniorů, kteří jsou nákazou ohroženi nejvíce, může mezi infikovanými stoupnout zhruba na 40 procent. Nyní je seniorů mezi nakaženými zhruba 22 procent, jsou ale také relativně často testováni.

V Česku zemřelo s nemocí COVID-19 celkem 39 pacientů

V Česku zemřelo s nemocí COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, celkem 39 lidí, uvedlo ministerstvo na <a href="https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19">webu</a>. Oproti ranním údajům stoupl počet obětí o sedm. Počet potvrzených případů nákazy koronavirem se zvýšil během dneška zatím o dvě stovky na 3508, v úterý byl denní nárůst 307 případů, druhý nejvyšší. Ministerstvo dnes také v údajích k 17:30 oznámilo vyléčení dalších tří pacientů, celkem jich je 48.

Během dneška zemřel například druhý senior z litomeřického domova důchodců, kde je 52 nakažených, mezi dalšími oběťmi byli senioři z Prahy nebo Moravskoslezského kraje.

Nejvíc nakažených je v hlavním městě, kde evidují přes 900 potvrzených případů, následuje Středočeský kraj s téměř 450 nakaženými a Moravskoslezský a Olomoucký kraj s více než 300 případy. Nejméně nakažených, zhruba po stovce, mají Královéhradecký a Jihočeský kraj.

Podle úterních údajů bylo v nemocnicích hospitalizováno 312 pacientů, z nichž u 70 mělo onemocnění těžký průběh. Jeden pacient potřebuje přístroj ECMO, který okysličuje krev. České nemocnice jich mají k dispozici 72. Zhruba čtvrtina lidí, kteří byli v nemocnici, se uzdravila nebo byli propuštěni do domácí péče.

Podíl pozitivních pacientů na celkovém počtu testů je 6,1 procenta a mírně se snížil, řekl dnes novinářům ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Počet pacientů podle Vojtěcha bude dál růst. "Žádný stát není schopný epidemii zastavit ze dne na den. Rozhodně nemíříme italským nebo španělským scénářem," řekl. Nemocniční kapacity jsou podle něj schopné situaci zvládat.

"Na rozdíl od jiných států, které mají primárně zasaženou seniorní populaci, to tak v ČR není," řekl ministr. Podíl seniorů mezi nakaženými se podle něj nezvyšuje. Podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška jde o zhruba 22 procent diagnostikovaných.

Celkem bylo dosud provedeno 55.017 testů včetně opakovaných u stejného člověka.

V krajích má vzniknout pro seniory 60 lůžek na 100.000 obyvatel

Ve všech krajích má být připraveno pro seniory nakažené koronavirem 60 lůžek na každých 100.000 obyvatel. O mimořádném opatření vlády informovala na twitteru ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Už dříve se zástupci vlády s hejtmany domluvili, že zvláštní zařízení v případě nutnosti vzniknou v regionech.

Ještě dnes by Maláčová měla o opatřeních v domovech pro seniory, kteří patří k nejohroženějším novým typem koronaviru, s hejtmany znovu jednat. Vláda také zvažuje formu personální pomoci v domovech pro seniory. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) hovoří o možnosti výpomoci vojáků, nikoli ale armádních zdravotníků, kteří mají pomáhat při testování obyvatel.

Koronavirová infekce se objevila už v několika domovech pro seniory v Česku. Nakazily se desítky klientů a pracovníků zařízení. Podle průzkumu Asociace poskytovatelů sociálních služeb, do něhož se od pondělního do úterního rána zapojilo 278 zařízení z celé země, tři pětiny domovů nemají ochranné brýle a dvě třetiny nemají žádný ochranný oblek. Pět procent vůbec nemá roušky a respirátory.

Podle vlády by už mělo být nyní v domovech již víc pomůcek, Maláčová volá po zavedení jejich evidence ve všech institucích. Ochranné obleky a další potřebnosti pro styk s nemocnými v případě potřeby domovy podle Hamáčka dostanou pro ošetřování nemocných.

U dvou lékařů FN Ostrava se prokázalo onemocnění COVID-19

U dvou lékařů ostravské fakultní nemocnice se prokázalo onemocnění COVID-19. Krajská hygienická stanice tam nařídila epidemiologická opatření. ČTK to dnes řekla její ředitelka Pavla Svrčinová. Nemoc se objevila i v Městské nemocnici Ostrava. Jedna z pacientek byla pozitivně testována, když se z nemocnice vrátila do domova pro seniory Iris.

Mluvčí nemocnice Petra Petlachová ČTK řekla, že jde o lékaře z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. "Nyní jsou v domácím ošetřování z důvodu laboratorního potvrzení onemocnění COVID-19. O této skutečnosti jsme podle stanovených pravidel informovali Krajskou hygienickou stanici," uvedla.

Vedení kliniky podle Petlachové přijalo taková opatření, aby zamezilo případnému šíření nákazy. Odběry podstoupili všichni zaměstnanci, kteří přišli do kontaktu s těmito lékaři. "Zdravotnický personál uvedené kliniky pracuje v ochranných prostředcích s vysokým stupněm ochrany, používá například bezvýdechový respirátor FFP3. Organizačně je vše zajištěno tak, aby nedošlo k narušení plynulého chodu kliniky," dodala.

Nákaza v Městské nemocnici Ostrava souvisí s klientkou ostravského domova pro seniory Iris. Žena se z nemocnice do zařízení vracela a testy odhalily její pozitivitu. "Nyní máme povinnost testovat každého, kdo se k nám vrací. U této klientky byl test pozitivní," uvedl ředitel domova Michal Mariánek. Podle něj nyní nelze určit, kde se žena, která je nyní v péči lékařů ostravské fakultní nemocnice, nakazila.

Nemocní jsou tři klienti domova. Nákaza se potvrdila i u dalších dvou žen. Klienti a personál se začal testovat, když se nákaza potvrdila u jedné pracovnice přímé péče.