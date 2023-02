Vláda chce snížit schodek rozpočtu na příští rok o 70 miliard korun

Praha - Vláda bude směřovat ke snížení schodku státního rozpočtu pro příští rok o 70 miliard korun. Chce upravit daně, ale přitom nezvyšovat celkové daňové zatížení, upravit důchodový systém nebo snížit počet státních zaměstnanců. Při bilanční návštěvě na ministerstvu financí to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) chce konsolidační balíček projednat na jaře ve Sněmovně i v Senátu.

Fiala i Stanjura zdůraznili, že žádné rozhodnutí o konkrétních úsporných opatřeních zatím vládní koalice neschválila, proto je ani nechtěli komentovat. Fiala řekl, že zatím není shoda na možném zvýšení sociálních odvodů živnostníků. Podle něj je třeba v obecné rovině nad výší odvodů uvažovat, mimo jiné kvůli výši důchodů pro živnostníky. "Zvažovat nějakou úpravu je namístě. Jestli se pro ni rozhodneme a v jaké výši, je otázka budoucnosti," řekl premiér.

Náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Šárka Jelínková (KDU-ČSL) České televizi řekla, že na zvýšení odvodu je v koalici shoda. Podle serveru Seznam Zprávy by se odvod měl za tři roky zvýšit o 60 procent. Proti tomu se ale ohradil vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Stanjura řekl, že ke snížení schodku by mělo pomoci i rušení daňových výjimek. Ministerstvo financí podle něj navrhuje zhruba desítku opatření v této oblasti, konkrétní být nechtěl. U každé výjimky se podle něj posuzuje, jaký by byl dopad jejího zrušení na státní rozpočet a kolik poplatníků ji využívá. "Pokud to jsou nižší tisíce poplatníků, můžeme si odpovědět, že je výjimka zbytečná," řekl.

Stanjura už dříve uvedl, že ekonomičtí experti vládních stran řeší možné úspory založené na návrzích Národní ekonomické rady vlády (NERV). V médiích se objevovaly informace o možném prodloužení věku odchodu do důchodu, zvýšení některých daní nebo zrušení státní podpory stavebního spoření.

Česko se v posledních letech potýká s velkou strukturální nerovnováhou státního rozpočtu. Loni skončil státní rozpočet deficitem 360,4 miliardy korun, což byl třetí nejhorší výsledek hospodaření po letech 2021 a 2020. Pro letošní rok je schválený schodek 295 miliard korun. Podle prognózy ministerstva financí by letos míra zadlužení Česka měla dosáhnout 45,8 procenta HDP, což je nejvyšší úroveň vůbec.

Vláda chce posílit kontrolu nad energetickou infrastrukturou Vláda chce posílit kontrolu státu nad energetickou infrastrukturou. Dnes to při bilanční návštěvě na ministerstvu financí řekl premiér Petr Fiala (ODS), konkrétní opatření ale nezmínil. Rozhodnutí o tom, jakou cestou se v tomto směru kabinet vydá, očekává premiér do konce roku. Fiala už dříve uvedl, že vláda uvažuje o restrukturalizaci energetické společnosti ČEZ, v níž má stát většinový podíl. Podle Fialy má Česko ve srovnání s jinými zeměmi relativně malou kontrolu nad energetickou infrastrukturou. "Přemýšlet, jakou cestou posílit vliv státu na energetickou infrastrukturu, je správně. Odpovídá to tomu, jakým výzvám čelíme," řekl premiér. Kabinet se podle něj chce do konce roku rozhodnout, jak bude v tomto směru postupovat. Fiala ale upozornil na to, že s rozhodnutím se pojí řada ekonomických, právních i energetických problémů, které bude třeba zohlednit. Loni v květnu Fiala v rozhovoru pro Hospodářské noviny uvedl, že vláda uvažuje o restrukturalizaci ČEZ, přičemž jednou z možností je rozdělení firmy. Agentuře Reuters pak řekl, že ve hře je několik scénářů. Diskuse se měly točit kolem toho, že by se oddělila stará energetická aktiva ČEZ, jako jsou uhelné a jaderné elektrárny, od obnovitelných zdrojů energie. Vláda se zabývá návrhem, který by usnadňoval rozdělení akciové společnosti strategického zájmu, legislativní rada vlády ale na konci ledna nedoporučila novelu přijmout. Fiala dnes zdůraznil, že debata o energetické bezpečnosti se nesmí zužovat pouze na kontrolu státu nad energetickou infrastrukturou. Je podle něj třeba zajistit i dostatek zdrojů energie, zejména rozvíjet obnovitelné zdroje a jadernou energetiku, a zbavit se závislosti na nespolehlivých dodavatelích energií, jako je Rusko.