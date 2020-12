Vláda chce snížit počet smrtelných dopravních nehod

Praha - Počet usmrcených a těžce zraněných při dopravních nehodách na silnicích by se měl od roku 2020 do roku 2030 snížit na polovinu. Počítá s tím dokument Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2021 až 2030, kterou v pondělí projedná vláda. Vyplývá to z informací na internetových stránkách vlády a dokumentu, který má ČTK k dispozici.

Materiál uvádí, že v období 2011 až 2019 bylo na silnicích v ČR usmrceno 5419 osob a těžce zraněno 23.656 osob. Ve srovnání s obdobím 2001 až 2009 šlo v případě úmrtí o 46procentní pokles a v případě zranění 42procentní pokles. "ČR snižovala v uvedené dekádě počet obětí nehod tempem, které odpovídá průměru zemí Evropské unie. Nezařadila se ale mezi státy, které v rámci EU patří k těm bezpečnějším, ani k zemím EU, které zaznamenaly největší pokrok v oblasti bezpečnosti silničního provozu," uvádí materiál.

Například loni byla Česká republika s 58 usmrcenými osobami na milion obyvatel na 17. místě a za evropským průměrem zaostala o 14 procent. Každoročně kvůli dopravním nehodám zemře v ČR zhruba 500 osob.

Zvýšení bezpečnosti na silnicích má podle materiálu také pozitivní dopady na ekonomiku. "Ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR v dekádě 2011 až 2020 dosáhnou 660 miliard korun. V posledních dvou letech jde každoročně o ztráty zhruba 80 miliard korun," uvádí materiál.

Nově je strategie rozdělená na dvouletá období. "Po uplynutí dvouletého období bude vyhodnocení plnění akčního plánu předloženo vládě k projednání, nikoliv pouze pro informaci," uvádí materiál.