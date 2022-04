Vláda chce řešit energetickou závislost na Rusku či migrační vlnu

Praha - Vláda chce v nejbližších týdnech představit komplexní pětiletý projekt na zajištění energetické bezpečnosti České republiky, řekl ve své kandidátské řeči na dnešním kongresu ODS premiér Petr Fiala. Napravit má podle něj "léta neřešenou" závislost na fosilních palivech z Ruska a v horizontu pěti let republiku úplně "vyvléci" z ruské energetické smyčky. Zvládnutí uprchlické vlny z Ukrajiny, aktivita v zahraniční politice či změna energetiky v Česku jsou podle Fialy hlavními úkoly vlády v příštích dvou letech.

"Součástí celoevropských bezpečnostních a ekonomických změn bude i nutnost zcela proměnit energetiku v ČR," řekl Fiala. Dlouhodobě opomíjenou závislost na palivech z Ruska označil za jedno z největších bezpečnostních rizik republiky. Kabinet má podle něj připravené plány pro případ, že by se zastavily dodávky plynu z Ruska. "Pokud to opravdu nastane, zvládneme to, i když to nebude jednoduché," dodal.

K přijetí opatření, která povedou k surovinové nezávislosti Česka a celé Evropské unie na Rusku, vyzvaly tento týden vládu obě komory Parlamentu. Podle Sněmovny si má vláda počínat tak, aby "příjmy z prodeje ruské ropy, zemního plynu a dalších surovin nemohly být využity k financování další vojenské agrese a rozvratných aktivit proti Západu."

Fiala dnes řekl, že vláda představí komplexní pětiletý projekt v nebližších týdnech. "Cílem bude zajištění energetické bezpečnosti ČR, našich domácností i našich firem," uvedl. Léta neřešená závislost na fosilních palivech z Ruska patří podle něj mezi hlavní bezpečnostní rizika. "Může se velice rychle dotknout každé české domácnosti," varoval.

Cílem podle něj musí být se do pěti let "vyvléci z ruské energetické smyčky". "To bude znamenat velké investice, to bude znamenat změnu pro každého z nás. Ale pokud to teď neuděláme, spácháme tím vážný politický zločin na budoucnosti ČR," dodal.

ČR se bude soustředit na migrační vlnu, zahraniční politiku či energetiku

Zvládnutí uprchlické vlny z Ukrajiny, aktivita v zahraniční politice či změna energetiky v Česku jsou podle premiéra Petra Fialy (ODS) hlavními úkoly vlády v příštích dvou letech. Kabinet musí také udržet sociální smír a vyhrát souboj s extremisty a populisty, řekl dnes Fiala v kandidátském projevu na kongresu ODS v Praze, kde obhajuje funkci předsedy strany. Protikandidáta ve volbě nemá, výsledek má být znám před polednem.

Formou zdravice vdovy po bývalém předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi, který zemřel těsně po minulém kongresu, zazněla krátce před zahájením hlasování na kongresu i slova jeho podpory Fialovi.

Fiala řekl, že před osmi lety přebíral ODS na pomezí života a smrti. "Dnes je opět v čele vlády a tvoří hlavní sílu v obou komorách Parlamentu," řekl. Působí to podle něj jako triumf, ale není to tak. "Stojíme těsně pod vrcholem, na vysokém útesu. Krajina je nepřehledná a rozeklaná. A všude kolem nás jsou strmé srázy a hluboké rokle. Až když tuto situaci se ctí zvládneme, pak si budeme moci říci, že jsme stanuli na vrcholu," konstatoval.

Loňské sněmovní volby se podle něj koalici ODS s lidovci a TOP 09 podařilo vyhrát, protože nabídla důvěryhodné změny. "Že spolu s naším příchodem skončí nesmyslné rozhazování našich společných peněz a bezstarostný život na dluh. Že se přestane lidem lhát a že nová dálnice bude znamenat opravdu novou dálnici, a ne nekonečnou opravu staré D1," řekl. Kritizoval i některé kauzy kolem bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO).

Vyzdvihl, že se nové koalici pod jeho vedením podařilo přepracovat "iracionální a nebezpečný" návrh státního rozpočtu od vlády ANO a ČSSD, rozjet tendr na nový blok v jaderné elektrárně Dukovany či uzavřít dohodu s Polskem ohledně dolu Turów. "To všechno ale po dvou měsících změnil ruský vojenský útok na Ukrajinu, který do Evropy po desítkách let klidu opět přinesl hrůzy války a válečné zločiny, o nichž si většina z nás myslela, že jsou vyhrazeny už jen historickým knihám," řekl Fiala.

Ruskou invazi označil za barbarský čin slábnoucí diktátorské velmoci na východním okraji Evropy. "Dál platí každá řádka a každý daný slib v našem vládním programu. Ale je zřejmé, že v dalších dvou letech se naše vláda bude muset ještě navíc potýkat s problémy, které v tomto rozsahu a čase zřejmě nezažila žádná jiná vláda od vzniku samostatné ČR," řekl.

Zvládnutí uprchlické vlny zařadil mezi priority nového kabinetu. "Dokážeme tím předejít řadě vážných společenských problémů," řekl. ČR má podle Fialy být aktivnější v mezinárodní politice. "Ruská agrese změní poměry ve světě a změní i situaci v Evropě. Je naší životní potřebou být aktivní součástí těchto změn," dodal. NATO i EU podle něj budou hledat svou novou roli. "Naším prvořadým cílem musí být bezpečnost a prosperita naší země v rámci společné Evropy demokratických států. Nyní se totiž nehraje o nic menšího," řekl.

Fiala považuje za nutné úplně změnit energetiku v Česku a udržet sociální smír. Česko se podle něj musí kvůli volebním úplatkům Babišovy vlády vypořádat s hrozivým nárůstem zadlužení státních financí a zbytečně rozjetou inflací. Pokračovat chce v boji proti extremistům a populistům. Opozici v té souvislosti kritizoval za "vymýšlení si a šíření dezinformací" v souvislosti s děním na Ukrajině. "Boj o charakter ČR loňskými volbami neskončil. Jen se přesunul do další fáze. Stále se hraje o to, zdali patříme na Západ nebo na Východ," řekl.