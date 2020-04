Vláda chce rekordní schodek a prodloužila příspěvky OSVČ

Praha - Kvůli dopadům pandemie koronaviru chce vláda znovu navýšit schodek letošního rozpočtu, a to na rekordních 300 miliard korun, přičemž před vypuknutím krize byl plánovaný na 40 miliard. Nejvyšší deficit v historii země měl doposud rozpočet za rok 2009 kvůli důsledkům světové hospodářské krize, kdy přesáhl 192 miliard korun. Kabinet také rozhodl, že živnostníci a podnikatelé postiženi opatřeními proti šíření nákazy budou dostávat jednorázový příspěvek 500 korun denně i po 30. dubnu. Ministři rovněž schválili záruku pro malé a střední firmy 150 miliard korun nebo návrh na zvýšení plateb za státní pojištěnce od června o 500 korun. Vládní předlohy teď posoudí Sněmovna.

Ve středu by měli ministři zhodnotit vývoj nákazy po Velikonocích. V případě příznivého stavu by mohla urychlit otevření obchodů a provozoven služeb, které jsou od polovina března zavřené kvůli onemocnění covid-19.

V Česku bylo od vypuknutí epidemie potvrzeno zatím 6838 případů onemocnění covid-19, z toho se 1559 nakažených k dnešnímu večeru vyléčilo a 194 lidí zemřelo. I když je v Česku pandemie pod kontrolou a stát pozvolně uvolňuje bezprecedentní restrikce, epidemiologové ještě čekají, jak se ve statistikách projeví Velikonoce a neochota řady lidí o svátečních dnech na veřejnosti dodržovat rozestupy nebo nosit roušky. Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula dnes řekl, že je potřeba počkat do úterního večera. Některé obchody či služby by v případě pozitivního vývoje mohly otevřít i dříve, někde by se mohly naopak zpřísnit podmínky prodeje. Prymula to nevyloučil například při nakupování v hobbymarketech, které se za velkého zájmu lidí otevřely už před Velikonocemi. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) soudí, že otevření hobbymarketů nebyla chyba, naopak posloužily jako test pro plánování dalšího rozvolňování a úpravu bezpečnostních a hygienických opatření.

Ode dneška mohly znovu otevřít provozovny řemeslníků, farmářské trhy, autobazary či autosalony, mohou se také konat svatby do deseti lidí a s venkovním tréninkem začali v menších skupinách profesionální sportovci. Provoz rozšířily také úřady. Pro studenty v posledních ročnících jsou ode dneška otevřené vysoké školy. Během května se mají do lavic vrátit i maturanti a v omezeném režimu i děti z prvního stupně, zatímco žáci druhého stupně a studenti středních škol budou pokračovat ve výuce na dálku až do konce školního roku. Učitelé by podle návrhu ministerstva školství měly dávat známky na vysvědčení hlavně na základě výsledků z prezenční výuky v únoru a březnu a přihlédnout i ke snaze dětí o práci v období výuky na dálku a k jejich výsledkům z prvního pololetí. Pedagogové by ale měli přitom zohlednit rozdílné podmínky pro distanční vzdělávání v rodinách a nikoho kvůli tomu nepoškodit.

Plošná omezení tvrdě dopadající na ekonomiku i každodenní život má postupně nahradit takzvaná chytrá karanténa, která se do všech krajů rozšíří do deseti dní, s ostrým spuštěním projektu se počítá až od 1. května. Systém byl nejprve testován na jižní Moravě, pokračuje její zavádění v dalších krajích. Chytrá karanténa využívá ke zjišťování nakažených například údaje z mobilů či platebních karet.

Vláda dnes schválila navýšení schodku už podruhé během necelého měsíce. Na konci března poslanci kvůli epidemii schválili zvýšení letošního schodku na 200 miliard korun. Podle ekonomů není ale vyloučeno to, že schodek může být letos ještě vyšší. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) upozornila na to, že ve schváleném návrhu nejsou žádné škrty. Prezident Miloš Zeman v neděli řekl, že nechce hrozit vetem rozpočtu se zvýšeným deficitem, ale s ministryní bude chtít jednat o možných úsporách, zmínil například dotace na solární elektrárny.

Letos stát za každého státního pojištěnce, tedy především důchodce a děti, odvádí 1067 korun měsíčně. Vláda chce zvýšit tyto platby od letošního června o 500 korun na osobu za měsíc a od ledna 2021 o dalších 200 korun. Zvýšení plateb by znamenalo letos růst výdajů o 20 miliard, příští rok o 50 miliard korun.

Češi mají v době nouzového stavu omezenou možnost cestovat do zahraničí. Po jeho skončení je možné nadále omezit cestování podle zákona o ochraně veřejného zdraví, muselo by ale jít o přiměřený krok, sdělil ČTK ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). V současnosti se v souvislosti s omezením cestování kvůli pandemii koronaviru vláda opírá o zákon o bezpečnosti České republiky ve spojení s krizovým zákonem, uvedl.

Cestování Čechů do ciziny a vstup cizincům do Česka vláda zakázala zhruba v polovině března, nyní je povoleno jen v některých vymezených případech. Nouzový stav platí v Česku zatím do konce dubna a podle šéfa Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) by jeho neprodloužení přineslo řadu komplikací. Ústřední krizový štáb navrhne ve středu vládě rozvolnění některých opatření na hranicích. Přeshraniční pracovníci a lidé cestující do Česka za obchodními aktivitami na méně než tři dny by nemuseli po příjezdu do země na dva týdny do karantény, pokud se prokážou negativním testem na covid-19.