Vláda chce prodloužit nouzový stav a otevře část obchodů

Praha - Vláda požádá poslance o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru do 21. února. Důvodem je i aktuální potvrzení výskytu tzv. britské mutace viru v Česku. Index protiepidemického systému PES, kterým se řídí opatření proti nemoci covid-19, se již pátý den drží na čtvrtém z pěti stupňů. Nyní platí opatření pro pátý stupeň a podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) by to tak mělo zůstat do zlepšení situace v nemocnicích. Vláda dnes schválila otevření papírnictví a prodejen dětského oblečení a obuvi. Rozhodla také o vzniku velkého očkovacího centra v Praze. Na očkování proti covidu-19 se už registrovala asi polovina seniorů starších 80 let.

Nouzový stav, který umožňuje vymáhání opatření proti šíření covidu-19, nyní platí do 22. ledna. Kabinet bude ve Sněmovně usilovat o prodloužení stavu o dalších 30 dní, oznámil ČTK Hamáček. Sněmovna bude o návrhu jednat asi ve čtvrtek. Nouzový stav je podle Hamáčka i ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) nutno prodloužit, mimo jiné i kvůli riziku rychleji se šířící britské mutace koronaviru.

V Česku se již výskyt této mutace potvrdil, sdělila ČTK mluvčí Státního zdravotního ústavu Klára Doláková. Podle Blatného může mutaci obsahovat až deset procent vzorků, které se prověřují. Tato mutace viru se v polovině prosince objevila v Anglii a následně i v dalších zemích.

Index rizika PES dnes zůstal na 70 bodech ze sta. Pátý den v řadě tak byl na úrovni čtvrtého stupně pohotovosti, zatímco oficiálně platí pátý. Vicepremiér a šéf Ústředního krizového štábu Hamáček očekává, že Česko zůstane ještě nějakou dobu v nejvyšším stupni. Novinářům dnes řekl, že rozvolňování bude podle něj možné až v době, kdy se uvolní lůžka v nemocnicích a bude přibývat 1000 až 2000 případů covidu-19 denně. V neděli přibylo 2618 případů koronaviru, nejméně v tomto roce. V neděli ale bývá nárůst počtu nakažených vždy výrazně nižší než v ostatních dnech.

Kabinet dnes opatření částečně rozvolnil. Od úterý se mohou otevřít papírnictví a prodejny dětského oblečení a obuvi. Rozšíření sortimentu vítá Svaz obchodu a cestovního ruchu. Podle jeho prezidenta Tomáše Prouzy papírenské zboží a oděvy a obuv pro děti jsou obvykle součástí jiného nákupu, takže se asi pohyb lidí výrazně nezvýší.

Vláda dnes nerozhodovala o návratu žáků z distančního vzdělávání zpět do škol. Projedná to zřejmě jindy tento týden, uvedla na dotaz ČTK mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová. "Školy budou i v příštím týdnu, tj. od 25. ledna, pokračovat ve výuce dle současného režimu, který odpovídá stupni 5 matice opatření PES," napsal na twitteru ministr školství Robert Plaga (za ANO). Aktuálně jsou otevřené pouze mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních.

Ministři naopak schválili vybudování velkokapacitního očkovacího centra v hale O2 universum v pražské Libni. Na twitteru to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). V plánu je podle Babiše očkovat tam až 10.000 lidí denně.

V pátek začala v Česku registrace lidí starších 80 let, kteří nežijí v sociálních zařízeních, na očkování proti covidu-19. Podle státního týmu tzv. Chytré karantény se už zaregistrovala v rezervačním systému na očkování zhruba polovina z nich. Vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla řekl dnes po 17:00 ČTK, že zaregistrováno je asi 170.000 seniorů nad 80 let a termín pro očkování má z on-line systému přes 55.500 z nich.

Rezervační systém v pátek vykazoval problémy se zasíláním potvrzovacích SMS. Objevily se také situace, kdy lidé dostali termín očkování, ale vakcinační centrum o nich nevědělo. Dostupnost termínů je v kompetenci očkovacích center, která je do systému zadávají, řekla dnes ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Systém by se měl podle vládní dohody vyhodnotit po 14 dnech fungování, řekl Hamáček. Po několika dnech je podle něj ještě příliš brzy na celkové hodnocení.

Některé kraje také kritizují nedostatek vakcín a jejich nerovnoměrné rozdělování. Podle čísel dostupných do 14. ledna bylo do nemocnic v Praze distribuováno 32 procent vakcín, v Brně 19,4 procenta a do Libereckého kraje sotva 2,8 procenta, řekl dnes liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Ve Středočeském kraji zatím ani nemůže kvůli nedostatku vakcíny začít očkování seniorů nad 80 let, uvedl radní pro zdravotnictví Pavel Pavlík (ODS). Dosud podle něj nebyli očkováni ani všichni zájemci z prioritních skupin.

Nedostatek vakcíny pociťují i praktičtí lékaři. Zapojit se do očkování seniorů chtějí tisíce praktiků. Možnost očkovat však dostaly jen desítky ordinací, řekl ČTK předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Vláda dnes rovněž řešila ekonomické dopady epidemie. Třeba taxikáři, kteří jsou OSVČ nebo jednatelé malých s.r.o, budou nově moci čerpat tzv. kompenzační bonus 500 korun za den. O příspěvek budu moci žádat i zpětně, informovala po jednání kabinetu ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Stát totiž taxislužby uznal jako mobilní provozovatele služeb.

Podnikatelé v úpadku budou také moci zpětně čerpat kompenzační bonus. Umožnit by to měla novela zákona, kterou dnes schválila vláda. Vláda také odsouhlasila pokračování programů COVID lázně či COVID ubytování. Podporu získají i ubytovatelé v soukromí, malé penziony či apartmány. Program COVID cestovní kanceláře II bude nyní dostupnější pro velké kanceláře. Budou moci žádat o dotace do limitu 800.000 eur (asi 21 mil. Kč). Dnes schválený program COVID záruka CK má zase kancelářím usnadnit získání pojištění proti úpadku.