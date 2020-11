Vláda chce prodloužit nouzový stav a omezí počty lidí v obchodech

Praha - Vláda žádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu kvůli koronaviru až do 20. prosince a od středy omezí počet zákazníků v obchodech. Opatření proti nemoci covid-19 se ale možná příští týden zmírní. V Česku je totiž podle ministerstva zdravotnictví nyní rizikové skóre na hodnotě 70 ze 100, což odpovídá čtvrtému stupni opatření. Nyní platí opatření pro pátý, tedy nejhorší stupeň. Přesun do čtvrtého stupně by znamenal třeba otevření základních škol pro všechny děti z prvního stupně či posunutí zákazu vycházení. Nových případů covidu-19 v Česku v neděli přibylo 1887, nejméně od začátku října.

Na jaře při první vlně epidemie covidu-19 trval nouzový stav 66 dnů. Nynější zatím platí od 5. října do 20. listopadu, tedy na 46 dnů. Vláda dnes ale schválila návrh, že požádá poslance o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů do 20. prosince. O dnešním návrhu kabinetu bude Sněmovna rozhodovat ve čtvrtek. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) minulý týden při představení nového protiepidemického systému (PES) uvedl, že bez nouzového stavu by byla opatření podle PES pouze doporučeními.

Opozice dnes jednala s ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) a premiérem o novele, která by upravila vyhlašování mimořádných stavů. Piráti v tiskové zprávě uvedli, že by třeba umožnila vyhlašovat i stav nebezpečí celostátně. "Oproti nouzovému stavu neomezuje podnikání a také nezakazuje shromažďování. Zároveň však umožňuje evakuaci, zákaz vstupu na vymezená místa nebo nasazení vojáků," uvedl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Vláda dnes také zpřísnila opatření týkající se fungování obchodů. Nově bude v obchodech od středy platit omezení počtu lidí na plochu. Jeden člověk pro sebe bude muset mít prostor 15 metrů čtverečních, sdělil ČTK ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Zástupci obchodníků nařízení kritizují, zvýší podle nich riziko nákazy. Hrozí třeba panické nákupy, uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. Od středy se také prodlouží provozní doba obchodů do 21:00, a bude tak sjednocena se začátkem zákazu vycházení.

Už příští týden ale možná budou některá opatření zmírněna. V Česku je totiž už pátý den v řadě rizikové skóre na úrovni čtvrtého pásma opatření podle PES, zatímco nyní platí opatření pro pátý stupeň. V Česku bylo v neděli zaznamenáno nejméně nových případů nákazy od 5. října. Podíl nových případů na počtu provedených testů byl v neděli druhý nejnižší za poslední měsíc, když klesl na zhruba 21 procent. Za neděli také přibylo podle údajů ministerstva zdravotnictví pouze 118 úmrtí, což je zatím nejnižší denní počet zemřelých od 20. října.

Pokud rizikové skóre zůstane do středy pod 75, navrhne ministerstvo zdravotnictví vládě zmírnění opatření, které by platilo zřejmě od příštího pondělí. Přesun do čtvrtého pásma by přinesl třeba otevření základních škol pro všechny děti z prvního stupně, střídavou výuku pro druhý stupeň i posunutí zákazu nočního vycházení z 21:00 na 23:00.

Už od úterý se zmírní omezení cestování. Do zemí označených červenou barvou na takzvaném cestovatelském semaforu bude nově možno cestovat v nutných případech až na 24 hodin bez negativního testu na covid-19. Týká se to cest ze zdravotních, rodinných, obchodních nebo pracovních důvodů, uvedlo ministerstvo zahraničí. Dosud platila výjimka nejvýše na 12 hodin.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) představil plán postupného návratu do škol, který vychází z PES. Kvůli nákaze koronavirem se téměř všechny školy v polovině října uzavřely. Ve středu se do škol vrátí první a druhé třídy základních škol a žáci speciálních škol. Až se Česko přesune do čtvrtého stupně rizika, což by mohlo být při příznivém vývoji nejdříve 23. listopadu, vrátí se do škol i ostatní žáci prvního stupně, deváťáci a maturitní ročníky. Školy v přírodě, sportovní kurzy či vícedenní školní výlety budou povoleny až v prvním, nejnižším stupni PES. Ministerstvo školství zatím neuvažuje o zkrácení letních prázdnin ani o rušení týdenních jarních prázdnin.

Pandemie koronaviru má negativní dopady také na ekonomiku. Zaznamenaly je přibližně čtyři pětiny českých firem, vyplývá z říjnového průzkumu agentury Ipsos. Firmy se potýkají s výpadky zaměstnanců a poklesem poptávky. Například největší české pivovary očekávají celoroční propad tržeb o 20 až 40 procent a nejmenší pivovary až o více než 50 procent, uvádí Český svaz pivovarů a sladoven. Na základě průzkumu svazu asi třetina pivovarů, hlavně velcí výrobci, zvažuje propouštění.

Vláda nabídla podnikatelům zasaženým pandemií například příspěvky na nájem. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) u druhé výzvy programu COVID nájemné eviduje asi 18.500 žádostí za zhruba 1,9 miliardy korun, sdělila ČTK mluvčí MPO Štěpánka Filipová. Na program jsou vyčleněny tři miliardy. Finanční správa také eviduje k dnešku zhruba 66.000 žádostí o kompenzační bonus 500 korun denně v souvislosti s opatřeními proti covidu-19. Týká se to osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), společníků malých společností či pracovníků na dohodu. Žádosti začala správa vyplácet dnes. První peníze tak na účtech mohou mít žadatelé koncem týdne.