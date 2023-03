Vláda chce připravit změny systému dávek, zmiňuje i větší adresnost pomoci

Praha - Vláda chce připravit koncepční změny v systému sociálních dávek. Pomoc plánuje cílit adresně "ve vhodných případech". Nepočítá už s udržením nynějšího valorizačního vzorce pro navyšování penzí. Škrtá také slib snížit případně sociální odvody zaměstnavatelům či znovu započítávat dobu studia do nároku na penzi. Vyplývá to z aktualizovaného programového prohlášení, které pětikoaliční kabinet dnes schválil. Sociální kapitola zůstává téměř beze změn.

"Budeme klást ještě větší důraz na co nejlepší zacílení sociální pomoci. Naším cílem je, aby stabilizace veřejných financí nezhoršila situaci občanů, kteří se bez pomoci státu neobejdou," řekl na tiskové konferenci premiér Petr Fiala (ODS). Podle něj v programovém prohlášení nejde o "zásadní revoluční změny", ale spíš o úpravy a upřesnění termínů.

Vláda chtěla svůj program upravit kvůli snaze zbrzdit zadlužování státu a kvůli dopadům války na Ukrajině a energetické krizi. V aktualizované verzi slibuje ve spolupráci s Národní ekonomickou radou vlády (NERV) a Národní rozpočtovou radou (NRR) úpravy na příjmové i výdajové straně. NERV už loni navrhla ke zmírnění deficitů změnu valorizací důchodů, zrušení výchovného, omezení předčasných penzí, zkrácení rodičovské či snížení podpor v nezaměstnanosti. Kromě vyškrtnutí cíle "udržet stávající valorizační mechanismus" důchodů se v prohlášení tato doporučení neobjevila.

Slovní spojení "rozpočtové úspory" vláda nahradila slovy "stabilizace veřejných financí". Do sociální kapitoly přibyl plán připravit koncepční změny systému dávek. Kabinet doplnil i větu, že "stát bude ve vhodných případech klást větší důraz na adresné cílení sociální pomoci".

Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by se letos měla provést revize systému dávek. "Udělat revizi v letošním roce sociálního systému tak, aby opravdu systém neměl prostor ke zneužívání. Nejde primárně o to hledat nějaké finanční úspory - to je samozřejmě sekundární efekt, ale jde o to, aby lidé, kteří objektivně pracovat mohou, pracovali," řekl Jurečka. Revizi systému dávek slibovaly i předchozí vlády. Také jejich ministři mluvili o zneužívání podpor. Experti na sociální problematiku odmítají, že by se dávky zneužívaly masově. Kritizují nastavení systému.

Jurečka řekl, že platí i závazek "dotáhnout do realizace" důchodovou reformu. Uvedl, že návrhy představí v příštích týdnech. Podle ministra by reforma měla být férová a udržitelná.

Původně kabinet sliboval zaměstnavatelům případné snížení sociálních odvodů o dva procentní body. Podle premiéra si to Česko v nynější ekonomické situaci ale nemůže dovolit. Z programového prohlášení vypadlo také to, že by se studium mělo vrátit mezi takzvané náhradní doby, tedy započítávat do času pro nárok na penzi.

Vláda dál počítá se zavedením daňových prázdnin se stropem na příjmy pro rodiny s rodičovskou či třemi a více dětmi. Úřady práce v lednu vyplatily přes 276.200 rodičovských příspěvků. V Česku je podle údajů statistického úřadu kolem 134.700 domácností se třemi a více dětmi. Neruší se plán na zavedení daňových odpočtů plateb za pečovatelské služby či daňové podpory vícezdrojového financování dlouhodobé péče. Ke slibu o rozšíření služeb péče o děti kabinet doplnil sousedské dětské skupiny.