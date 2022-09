Vláda chce podle Fialy udržet deficit v mezích

Praha - Vláda chce udržet deficit státního rozpočtu na příští rok v mezích a po skončení krize konsolidovat veřejné finance. Novinářům to po jednání kabinetu řekl premiér Petr Fiala (ODS). Vláda původně měla dnes rozpočet schvalovat, odložila to však na pondělí. Podle posledního návrhu by měl být schodek 270 miliard korun, ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dnes ale nevyloučil jeho zvýšení.

Podle Fialy není příprava rozpočtu jednoduchá, protože se země potýká s vysokými cenami energií či s vysokou inflací. "Jsme vystaveni obecně kritické situaci, nikdo není překvapen, že musíme připravovat rozpočet s deficitem. Přesto se snažíme, abychom se i za složité situace chovali odpovědně, abychom mysleli na budoucnost," řekl premiér.

O podobě rozpočtu by podle Stanjury měli dnes po schůzi vlády jednat ekonomičtí ministři, Fiala ale zdůraznil, že shodu musí najít všichni ministři dohromady. "Je to věcné, politické, strategické rozhodnutí o tom, kam finanční prostředky chceme a musíme dát. Jsem přesvědčen, že z debat vyjde kvalitní rozpočet," řekl.

Současný návrh rozpočtu na příští rok předpokládá příjmy 1,749 bilionu korun, výdaje mají činit 2,019 bilionu Kč. Ministerstvo ale návrh rozpočtu připravilo ještě předtím, než se vláda dohodla na určení maximálních cen elektřiny a plynu pro maloodběratele. Stanjura dnes ve Sněmovně řekl, že tento krok vyvolává tlak na výdajovou stranu rozpočtu, a nevyloučil možné zvýšení deficitu.

Podle Fialy rozhodne kabinet o podobě rozpočtu v pondělí. Sněmovně ho musí předložit do konce září.

Letošní rozpočet byl schválen se schodkem 270 miliard korun. Sněmovna ale nyní projednává jeho zvýšení na 330 miliard Kč.